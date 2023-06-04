إزالة 24 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بسمالوط

تتابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، أعمال المرحلة الثانية للموجه 21 لازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ونفذت الوحدة حملة ازالات مكبرة علي دائرة المدينة والقري والتي اسفرت عن ازالة 24 حالة تعدي، واسفرت الحملة المكبرة عن تحرير 10 حالات تعدِِ بالبناء خارج الحيز العمراني بقرية العزيمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة بموجب الواقعة، بمعرفة رئيس المجلس القروي.

وتمكنت الحملة من إزالة 14حالة تعدِِ منها ، 9 حالات بالمدينة بناء بدون ترخيص ، و5 حالات تعدِِ بالبناء المخالف على أراضي زراعية بقرية نزلة داود ، التابعة لمجلس قروي قلوصنا، وشدد رئيس المركز، على ضرورة التعامل بكل حزم مع المخالفين ، وإزالة التعديات بشكل فورى مع رصد المتغيرات المكانية، للتصدى لاى حالات تعد فى المهد، للحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنفيذا لعدالة القانون.