تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي قبل صدام النهائي

تترقب جماهير الوطن العربي والقارة الأفريقية، إنطلاق النهائي المرتقب ببطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي، بحضور 50 ألف مشجع.

المارد الأحمر يتفوق في تاريخ مواجهاته أمام الوداد

ألتقي فريقي الأهلي والوداد المغربي من قبل في 11 مواجهة قبل صدام اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث فاز الأهلي في 4 مباريات بينما تمكن الوداد المغربي من حسم 3 مواجهات لصالحه في حين تعادل الفريقين في 4 لقاءات .

كما تمكن لاعبي الأهلي من إحراز 13 هدفًا في حين تمكن الوداد المغربي من تسجيل 11 هدفًا.

ولكن يتفوق الوداد المغربي في النهائيات أمام الأهلي، حيث ألتقي الفريقينمن قبل في نهائي 2017 و 2022،وتمكن أبناء المغرب من حسم اللقب علي حساب الأهلي.

ففي نسخة 2017، فاز الأهلي على الوداد بهدفين نظيفين في ذهاب دور المجموعات، وفاز الوداد إيابا في المغرب بهدفين نظيفين أيضا، ثم تقابلا في نفس النسخة في الدور النهائي حيث تعادل الأهلي في القاهرة بهدف لمثله، وفاز الوداد في الإياب بالمغرب وتوج باللقب القاري.

وآخر لقاء بين الأهلي والوداد كان في نهائي نسخة 2022 الذي أقيم من مباراة واحدة في المغرب، وخسر النادي الأهلي بهدفين نظيفين وتوج الوداد المغربي باللقب القاري.

ليتجدد لقاء الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، بعدما خسر المارد الأحمر النهائي الأخير علي حساب الفريق المغربي، لذا فإن الأهلي يبحث عن الثأر واستعادة لقب أفريقيا بعد الخسارة في النسخة الماضية أمام الوداد في المغرب بهدفين من دون رد، في المقابل يبحث الوداد عن تأكيد تفوقه وزعامته لأفريقيا للمرة الثانية على التوالي حال تتويجه بالأميرة السمراء.

حيث ييدخل الأهلي مباراة اليوم وعينه على الثأر ولا شيء غيره، ليس فقط من نهائي 2022، بل أيضًا من نهائي 2017 الذي أقيم ذهابًا وإيابًا وخسره النادي المصري من الوداد أيضًا.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والوداد المغربي مساء الأحد عند دقات التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

ويدير مباراة الأهلي والوداد المغربي، طاقم تحكيم مكون من الحكم الليبي معتز إبراهيم، والتونسي هيثم قيراط حكمًا للفار، ومصطفى غربال مساعدًا للفار.