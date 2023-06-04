الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

طلاب جامعة MSA يحصدون المراكز الأولى في مسابقة أراب ستارباك

طلاب جامعة MSA
طلاب جامعة MSA

حصد طلاب قسم الجرافيكس وفنون الميديا بكلية الفنون والتصميم في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA المراكز الأولى في مسابقة أراب ستارباك Arab StarPack الدولية، للعام الثالث على التوالي. 

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وتخصص مسابقة أراب ستارباك Arab StarPack الدولية العربية في مجال تصميم التغليف المستدام بمشارك 833 طالب من تسعة دول عربية.

طلاب جامعة MSA 

أسماء الفائزين من جامعة MSA

وتصدرت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA الجامعات المصرية بالحصول على ستة جوائز من أصل 13 جائزة. 

فوز طلاب جامعة MSA 

والجوائز التي حصل عليها طلاب جامعة MSA في مجال الحفاظ على الطعام: الطالبة تقى إسلام عبد الخالق بالمركز الأول (جائزة متميزة يتم تقديمها لطالب واحد فقط في كل مجال  من مجالات المسابقة الثلاثة)، والطالبة دينا أسامة محمد صبحي بالمركز الثالث.

طلاب جامعة MSA 

وفى مجال التصميم الجرافيكي للتغليف: فازت من جامعة MSA الطالبة ندى أيمن السيد محمد لبيب البوهي بالمركز الأول، وفازت الطالبة رنا خالد عبد المنعم رياض زيدان بالمركز الثالث، والطالبة ندى حاتم عطوة سيد أحمد بالمركز الثالث مكرر.

طلاب جامعة MSA 

وفي مجال التصميم البنائي: فاز من جامعة MSA الطالب محمود محمد عثمان بالمركز الثالث.

طلاب جامعة MSA 

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