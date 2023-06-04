محافظ أسيوط يناشد المجتمع المدني بالتحكم في التلوث الناتج عن المخلفات

ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المعنيين بمواصلة الأنشطة والبرامج المتعلقة بالتحكم في التلوث الناتج عن المخلفات البلاستيكية بما في ذلك تلوث البيئة البحرية والبيئات الأخرى، وتكثيف الجهود واعتماد تدابير طوعية لمكافحة التلوث الناجم عن هذه المخلفات بما في ذلك التدابير المتعلقة بالاستهلاك والانتاج يأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2023، ويسمى هذا العام "حلول لتقليل التلوث بالمواد البلاستيكية"وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتفعيلاً لاستراتجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن إدارة الإعلام بالمحافظة اليوم- إلى أن هناك جهود كبيرة مبذولة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة حيث يجرى إنشاء أكبر مجمع لتدوير المخلفات الصلبة وإعادة التصنيع بالمحافظة والذي يجري إنشاؤه بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم على مساحة 25 فدان بتكلفة تقديرية حوالي 200 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وبطاقة 300 طن/ يوم والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية بأحدث تكنولوجيا وتصميمات عالمية لخدمة المراكز الجنوبية الغربية من المحافظة التي تضم ثلاثة مراكز وهي الغنايم وصدفا وأبوتيج التي يتولد عنها كمية مخلفات بلدية صلبة تقدر بأكثر من ٣٠٠ طن/ يوم بالإضافة إلى استيعاب المخلفات التي تأتي من المحطات الوسيطة بالمراكز وذلك ضمن منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة وتحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة والمظهر الجمالي والحضاري.

وأضاف المحافظ، أن هناك جهود ودعم كبير من الحكومة المصرية ووزارة البيئة متمثلة في دعم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة في إطار مبادرة "حياة كريمة" لإنشاء 4 محطات وسيطة بالمحافظة بمراكز ديروط وأبوتيج وأبنوب ومنفلوط بتكلفة مالية قدرها 58 مليون جنية حيث تم تسليم كل من ديروط وأبوتيج إلى محافظة أسيوط لبدء العمل بهما وجارى الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لكل من أبنوب ومنفلوط ممولة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة وقد شهدت تجربة تشغيلية لعدد 2 من المحطات بمركزي ديروط وأبوتيج ويأتي ذلك ضمن تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من أجل عودة الشكل الجمالي للمدن والمراكز والقرى بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة لافتًا إلى أن وزارة البيئة قامت من خلال البرنامج الوطني بتوفير مهمات الوقاية الخاصة بعمال النظافة بتكلفة مالية قدرها 2.5 مليون جنية تتمثل في بدل وقائية وكمامات طبية وأحذية واقية وأخرى مطاطية وقفازات ونظارات واقية وغيرها.

وأوضح محافظ أسيوط إنه يجري تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وذلك بكافة قرى ومراكز المحافظة والتي تحظي باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك في إطار اهتمام الدولة بملف تغير المناخ مؤكدًا علي تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات لتحقيق أهداف المبادرة والتي ترتكز علي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 لافتاً الى أهمية تكثيف الجهود مع مختلف القطاعات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لنشر ثقافة الوعي البيئي والمحافظة على البيئة من التلوث من خلال مبادرات وفعاليات على أرض الواقع واتخاذ إجراءات للحد من الملوثات وفرض عقوبات وغرامات على المنشآت الصناعية المخالفة.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين والمهتمين وكافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الشركات بالمشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتقدم بمشروعات تتناسب مع معايير الترشح وفى المجالات المحددة والتقديم والتسجيل بالموقع الالكترونى لها (http://www.sgg.eg)، وتستمر في تلقى المشروعات حتى يوم 30/ 6/2023 .

يذكر أن يوم البيئة العالمي هو المناسبة البيئية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة وللعالم أجمع ويعد يوم البيئة العالمي الذي يشرف عليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة ويحتفل به سنويًا في 5 يونيو منذ عام 1973 أكبر منصة عالمية للتوعية البيئية العامة حيث يحتفل به ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ويسلط اليوم العالمي للبيئة الضوء على التحديات البيئية الملحة في عصرنا.