طقس حار نهارًا غدًا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا الإثنين، من المتوقع أن يشهد طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

كما تتوقع الأرصاد، أن غدا يشهد نشاطا للرياح محدود مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا الإثنين:

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة .