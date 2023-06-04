ريال مدريد يواجه بيلباو الليلة في الظهور الأخير لـ بنزيما

يلتقي فريق ريال مدريد مساء اليوم الأحد مع نظيره أتليتك بيلباو، في المباراة التي تجمعهما على ستاد "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

يُذكر أن فريق برشلونة حسم لقب الدوري الإسباني، ليتوج باللقب الـ27 عبر تاريخه، بينما يحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 77 نقطة خلفًا لفريق برشلونة المتصدر وبطل الليجا برصيد 88 نقطة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 76 نقطة، أما بيلباو فيحتل المركز الثامن برصيد 50 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو و القناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD 1، بتعليق رؤوف خليف.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بلباو

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر، ألابا.

خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو، بنزيما، فينيسيوس.

ومن المنتظر أن تكون مباراة ريال مدريد الليلة هي الأخيرة للمهاجم المخضرم كريم بنزيما مع الفريق، بعدما أعلن النادي اليوم الأحد رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد مسيرة أمتدت لـ 14 عام داخل جدران الفريق الملكي.

وإنتهي عقد كريم بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وإتفق الطرفان على عدم التجديد بالتراضي، ويستعد النادي لإقامة إحتفالية وداع للاعب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 من شهر يونيو الجاري.

مسيرة كريم بنزيما مع ريال مدريد

بدأت مسيرة كريم بنزيما مع ريال مرديد في عام 2009، وهو بعمر 21 عاماً، وكان لاعباً أساسياً في هذه الحقبة الذهبية وخلال المواسم الـ 14 التي دافع فيها عن قميص ريال مدريد فاز بـ 25 لقباً، محققاً بذلك رقماً قياسياً في ريال مدريد: دوري أبطال أوروبا (5)، كأس العالم للأندية (5)، كأس السوبر الأوروبي (4)، الدوري الإسباني (4)، كأس الملك (3) وكأس السوبر الإسباني (4).

كما توج كريم بنزيما بجائزة الكرة الذهبية هذا العام واختير لاعب العام من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

كما يأتي بنزيما كخامس أكثر لاعب مشاركة بالمباريات في ريال مدريد مع 647 مباراة، وهو ثاني هداف تاريخي في ريال مدريد برصيد 353 هدفاً، وهو أيضًا ثاني هداف مدريديستا في الليغا وفي كأس أبطال أوروبا، كما أنه رابع هداف في دوري أبطال أوروبا في تاريخ هذه المسابقة ورابع هداف في تاريخ الدوري الإسباني.