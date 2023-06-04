حبس شاب تخلص من طفل في المرج

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بإنهاء حياة طفل أعلى سطح عقار، والتمثيل بجثته ودفنه داخل صبة خرسانية لإخفاء معالم الجريمة، وطالبت بسرعة إرسال تحريات المباحث وتقرير الصفة التشريحية.

في وقت سابق، تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من أحد الأشخاص، يفيد بتغيب ابنه "مروان "10 سنوات" عن المنزل، والعثور عليه أعلى سطح عقار جاره أسفل خرسانة، وبالفحص تبين العثور على جثمان طفل أعلى سطح عقار به عدة إصابات، وجرى نقل جثمانه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن جار المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة، وانه استدرج الضحية لسطح عقاره وقام بالتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة، وأضافت التحريات أن المتهم عقب إنهاء حياة الطفل قام بالتمثيل بالجثة بالصب عليها خرسانة لإخفاء الجثة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة إزهاق الروح:

وأوضح قانون العقوبات حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.