سما إبراهيم بديلًا لـ لوسي في مسرحية الحفيد

تواصل الفنانة سما إبراهيم بروفات مكثفة على المسرح القومى، وذلك من أجل المشاركة في مسرحية "الحفيد" بديلًا للفنانة لوسي.

وهناك نية لدى المسرح القومي في إعادة عرض المسرحية بعد توقفها نتيجة خلافات ومشاكل بين مخرج المسرحية يوسف المنصور وبطلتها السابقة الفنان لوسي.

قصة المسرحية

ويناقش العرض العادات والتقاليد الأسرية بشكل كوميدي اجتماعي، حيث يتناول الأسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير الذي يتركه في الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

أبطال المسرحية

شارك في المسرحية حين عرضها في الموسم الأول لها عدد كبير من أبناء المسرح القومي وعلى رأسهم تامر فرج، عادل عفر، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي،يوسف المنصور،رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبدالرازق، نشوى علي عبدالرحيم، ندا عفيفي، وعبدالباري سعد وديكور حمدي عطية، وإضاءة حازم أحمد، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.

سما إبراهيم

أزمة كبيرة تسبب في إيقاف مسرحية الحفيد التي تعرض على المسرح القومي، إثر تبادل الاتهامات بين الفنانة لوسي بطلة العمل والنجوم الشباب المشاركين؛ إذ تتهمهم الأولى بالخروج عن النص وتضمين النص المسرحي بإيماءات وتجاوزات خارجة عن النص.

توجيه الاتهامات من قبل لوسي لبقية نجوم العمل لم يعجب الفنان تامر فرج، المشارك في المسرحية؛ إذ اتهم الأولى بالتخطيط للاستحواذ على العمل بادعاء البطولة وتهميش الآخرين، وفرض كلمتها وأوامرها عليهم حتى انتهى الحال بالاعتداء ضربًا على أحد المشاركات.

تبادل التهم على شاشات الفضائيات وعلى مواقع التواصل، دفع نقابة الفنانين للدخول على خط الأزمة؛ إذ أطلق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عن إطلاق النقابة مبادرة للم الشمل بين الفنانة لوسي والمشاركين في مسرحية الحفيد.

وعلق في مداخلة هاتفية خلال برنامج كلمة أخيرة، على شاشة ON، : "يعز علينا كنقابة للمهن التمثيلية أن نرى هذا المشهد بالاخص في المسرح القومي المصري الذي يعد كيانًا كبيرًا وضخمًا وأكبر من الخلافات".

وأوضح أن مبادرة لم الشمل التي أطلقتها النقابة تأتي في إطار إنهاء الخلاف بين أطراف المسرحية سواء الفنانة القديرة لوسي، التي تعتبر عضو نقابة مهن تمثيلية وكذا الممثلين الشباب وإيمانًا من النقابة بضرورة إحترامي كياني نقابة المهن التمثيلية والمسرح القومي.

وكشف أن الفنانة القديرة لوسي حضرت بالفعل منذ قليل لنقابة المهن التمثيلية، واجتمعت مع أعضاء النقابة وسيصل الفنانين الشباب طرف الأزمة الآخر بعد قليل لمقر النقابة.



وبين أن المبادرة تهدف لإنهاء الخلافات، وتجنب إطلاق التصريحات، حول الخلاف، لكي نحافظ على سمعة النقابة والفنانين ، مردفًا: "فاتورة الخلافات يدفعها الفن المصري ويجعلنا تربة خصبة لتنال منا قنوات فضائية أخرى".