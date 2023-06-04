استياء في اليونايتد.. وتن هاج يعاني بعد ضياع كأس الإتحاد الإنجليزي

حالة من الاستياء تسيطر على الإدارة والجهاز الفني لفريق مانشستر يونايتد بعد الخسارة 1/2 أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي،.

وظهر الغضب على مدرب اليونايتد إريك تن هاج بعد ضياع أول نهائي لكأس الاتحاد على الإطلاق بين قطبي مانشستر وتوج سيتي باللقب.

وقال تن هاج: نحن محطمون ومحبطون بكل تأكيد، لذا فالأمر صعب، لكني فخور بفريقي.

ونال يونايتد لقب كأس الرابطة في فبراير الماضي، وكان ينافس على قمة الدوري الممتاز ما أثار الحديث عن إمكانية الفوز بثلاثية من الألقاب في أول موسم للمدرب تن هاج مع يونايتد.

ورغم أن يونايتد أنهى الدوري الممتاز في المركز الثالث، فإن المدرب الهولندي وصف الموسم بالناجح.

وقال تن هاج: نحن قضينا موسما رائعا، هذا أكثر مما كنا نتخيله في البداية، حصلنا على المركز الثالث وتأهلنا إلى دوري الأبطال وأحرزنا لقبا ووصلنا إلى نهائي آخر، أنا سعيد جدا بفريقي.

كان يونايتد يملك الفرصة لإنهاء آمال سيتي في أن يصبح ثاني فريق إنجليزي يفوز بثلاثية الدوري وكأس الاتحاد ودوري الأبطال خلال الموسم ذاته.

لكن بعد الخسارة ، بات سيتي على بعد انتصار واحد من تكرار إنجاز يونايتد في 1999 مع المدرب المخضرم أليكس مخضرم.

ولم يكن تن هاج سعيدا باستقبال هدفين من إيلكاي جندوجان الذي أحرز هدفين بتسديدتين مباشرتين وجاء الأول بعد مرور 12 ثانية فقط من البداية.

وقال المدرب الهولندي: لكننا قاتلنا في المباراة، لعبنا بروح قتالية، كان من الصعب حقا الفوز علينا، وأعتقد أنه كان بوسعنا في النهاية أيضا إدراك التعادل.

ومع الوصول إلى نهاية الموسم، تعرض تن هاج لما يفكر فيه في الفترة المقبلة.

وقال مدرب يونايتد: لدي خطة واحدة وهي تطوير هذا النادي.