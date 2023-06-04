رئيس أزهر الشرقية لـ"كنترول الإبتدائية والإعدادية": مصلحة الطلاب في المقام الأول

تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الأحد، سير العمل بكنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٣/٢٠٢٢م.

وخلال الزيارة شدد رئيس المنطقة على ضرورة مراجعة أوراق الإجابة جيدًا قبل أعمال الرصد، مؤكدًا أهمية تحري الدقة عند تقدير الدرجات، وعدم ترك أي فقرة بدون تصحيح، واعتبار مصلحة الطلاب في المقام الأول.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية أنه تم اختيار مجموعة من أكفأ المعلمين ممن يتمتعون بحسن السيرة والعمل حتى ضغط، وذلك لأنهاء أعمال الكنترول بأفضل صورة، مؤكدًا أنه لا مكان لمقصر أو مهمل في أداء عمله،ومحذرًا الجميع من أي تهاون أو تقصير أو إهمال في أعمال الكنترول.

وأشاد بالجهود التى قامت بها لجنتي النظام والمراقبة للشهادتين الابتدائية والإعدادية لإنهاء وتجهيز أوراق الإجابة للتصحيح، لافتاً إلى استمرار العمل بكنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية حتى اعتماد النتائج.