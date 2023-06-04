كشف ملابسات العثور على جثمان شخص في العجوزة

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثمان أحد الأشخاص في العجوزة، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثمان أحد الأشخاص، في العجوزة.

توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفى سياق اخر فقد كثف أجهزة الأمن في القليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص تخلص من حياة داخل منزله بإحدى قرى مركز شرطة شبين القناطر في القليوبية بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، ونقلها إلى مشرحة مستشفى بنها العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب، 36 عامًا، عُثر علية متوفيا داخل حجرة نومه، وتوصلت التحريات أنه بسؤال أسرته أفادوا بأنهم عثروا عليه متوفي، وأنه تخلص من حياته لمروره بحالة نفسية سيئة ولم توجد على جسده أي إصابات ظاهرية.

تم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق انتداب احد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.