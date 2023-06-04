سبب اشتعال حريق عقار فى كرداسة

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في اشتعال حريق بعقار بكرداسة، وأن ماس كهربائي تسبب في نشوبه.

وعاين رجال المباحث العقار لتحديد الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، كما تم الاستماع لأقوال المقيمين به، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا باشتعال حريق بعقار في كرداسة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم إخماد النيران ومحاصرتها قبل امتداداها للعقارات المجاورة، وتبين لرجال المباحث أن الحريق اشتعل بعقار، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفى سياق آخر فقد نجحت قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغواصين الخير المتطوعين، من انتشال جثمان شاب فى العقد الثاني من العمر، لقى مصرعه غرقا في أحد شواطئ الساحل الشمالي غرب الإسكندرية، وذلك بعد 5 أيام من تكثيف البحث حيث تم ايجاد جثمانه على بعد 10 كيلو من مكان الغرق.

تعود الواقعة إلى تلقى قوات الإنقاذ النهري وفريق غواصين الخير، إخطارا بوقوع حالة غرق لشاب يدعى مروان يسرى عبد السلام، 17 سنة من بركة السبع المنوفية غرقان منذ غروب يوم الاثنين الماضي بين قرية زمرده و قرية غرناطة بالساحل الشمالي غرب الإسكندرية.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين فى الإسكندرية، أنه فور تلقيه دعوة، فتم إبلاغ كافة الغواصين وتمت عملية البحث على مدار 5 أيام.

واضاف المالحي ، أنه ظهر على بعد 10 كيلو متر من مكان الغرق نتيجة انجراف التيار، مشيراً إلى استمرار البحث عن غريق آخر في منطقة الروضة الخضراء.