"أهمية زيادة المخصصات المالية لتمويل التعليم" ندوة بأسيوط

نظمت مؤسسة صوت الشباب للتدريب والتنمية بأسيوط عضو الإتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية ؛ ندوة بعنوان "أهمية زيادة المخصصات المالية لتمويل التعليم" بالتعاون مع مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية بقاعة "ب" بمركز تدريب الشئون الصحية ؛ في إطار تنفيذ فعاليات أسبوع العمل العالمي للتعليم تحت شعار (الاستثمار في عالم عادل ، وانهاء الاستعمار في تمويل التعليم الآن).

حاضر في الندوة الدكتور حسن محمد سيد باحث تخطيط استراتيجي ودعم مشروعات التعليم بمركز ضمان الجودة والتدريب ، والدكتورة حكمت ابراهيم عبد الكريم الاستاذ الدكتور بكلية التمريض جامعة أسيوط ، وادار الندوة ماجد برتي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة صوت الشباب للتدريب والتنمية ؛ جاء ذلك بحضور عنتر محمود مدير إدارة البيئة بالمحافظة ، وعدد من الشباب والفتيات من أعمار سنية مختلفة.

وقد تناولت الندوة ؛ تمويل التعليم باعتباره احدي المدخلات الهامة في أي نظام تعليمي حيث يظهر أثره واضحاً في أن التعليم يقف عاجزا عن تحقيق أهدافه إذا ما عاني بشدة من نقص التمويل فضلاً عن المشكلات التي تواجهها نظم التعليم في الكثير من دول العالم علي أساس أن انتشار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية يصاحبه زيادة في الطلب علي التعليم ، وفي نفس الوقت يلاحظ أن التوسع في التعليم يتطلب أموالاً ضخمة نظراً لما تحتاجه من أبنية ومعدات وأدوات ومعلمين وإداريين وغير ذلك.

كما تمت مناقشة العقبات والمشكلات التي تواجه العملية التعليمية بكافة أركانها سواء المناهج أو الطلاب أو اولياء الأمور أو المعلمين والاداريين أو المدارس والأبنية التعليمية ذاتها بالإضافة إلى المقترحات والحلول التي قد تجعل التعليم أكثر فاعلية.

وفي نهاية الندوة تم الخروج بتوصيات كـ (زيادة المخصصات المالية لتمويل التعليم في الميزانية الخاصة بالتعليم ، ودعوة صندوق النقد الدولي لاستثناء الانفاق على التعليم من برامج التقشف الحكومي التي يقترحها على الدول التي تحصل على قروض منه ، وتحويل المدراس من استهلاكية الي منتجة لمساهمة في زيادة مخصصات التعليم).

كما تم تكريم وتسليم شهادة تقدير لـ(لدكتور حسن محمد سيد ، والدكتورة حكمت ابراهيم عبد الكريم) محاضري الندوة ،وكرستين فكري منسق وحدة مناهضة العنف والتمييز بجامعة أسيوط لعرض مقترحات وتوصيات الندوة.