محافظ جنوب سيناء يلتقى المسئول عن رابطة الشركات السياحية في صربيا

تحت شعار أهمية فتح أسواق جديدة متنوعة للسوق السياحى المصرى ، وعلى هامش زيارة لدولة صربيا ولقاؤة بعدد من المسئولين

التقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء في اليوم الثانى للزيارة ، بالمسئول عن رابطة الشركات السياحية في صربيا وشارك في اللقاء الوفد المرافق لة من رجال الاعمال والمستثمرين .



وتناول اللقاء طرح عدد من الاطروحات والأفكار التي من شأنها تسهيل حركة السياحة بين صربيا ومصر بشكل عام والمدن السياحية بمحافظة جنوب سيناء وعلى رأسها مدينة شرم الشيخ على وجة الخصوص ،

وذلك استثمارا للعلاقات المتميزة بين الجانبين على المستوى الرسمي والشعبى ، وقد اثمرت تلك العلاقة المتميزة عن تدشين خط الطيران المباشر من بلجراد إلى القاهرة في مايو الماضى ، الا انه لابد من تكثيف تلك الروابط من اجل انتعاش الحركة السياحية ، وتفعيل برتوكولات التعاون بين الجانبين .



وفى نهاية اللقاء اهدى المحافظ لرئيس الرابطة شعار مفتاح مدينة شرم الشيخ تقديرا لجهوده.