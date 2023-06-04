9 سنوات.. تنمية زراعية شاملة وضعت مصر على طريق النهضة

تنمية زراعية شاملة، سطرت صفحاتها التاريخ وكتب بين صفحاته مشروعات خضراء عملاقة تم تنفذيها في ربوع مصر في عهد الرئيس السيسي الذي وضع قطاع الزراعة على رأس أجندته.

تنمية زراعية حقيقة استطاعت تحقيق اكتفاء ذاتي في بعض الجوانب، بالإضافة إلى توفير فرص عمل كثيرة للشباب، وهو ما جعل الجميع دائما ما يردد جملة" مصر أصبحت خضرا".

واستطاعت القيادة السياسية أن تضع مصر على طريق النهضة الزراعية، وجاء مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى، ومشروع المليون رأس ماشية، وإحياء مشروع البتلو، والمشروعات الكبرى التي تحققت فى مجال تنمية الثروة السمكية سد الفجوة الغذائية.

زيادة الصادرات الزراعية

وحرص الدولة على تحقيق التنمية الشاملة في مجال الزراعة، جعلت الصادرات الزراعية في أعلى مستوياتها منذ عقود، وسجلت الصادرات الزراعية وعلى رأسها الموالح ما يزيد من 4 ملايين طن خلال الخمسة شهور الماضية من العام الجاري 2023.

شهدت الصادرات الزراعية المصرية خلال الست سنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة، وتجاوزت 5 ملايين طن، ونجحت في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية.

كما قامت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بفتح العديد من الأسواق الزراعية لمصر في العديد من الدول على مستوى العالم، منها في دول، أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

وشملت التنمية الزراعية مشروع استصلاح مليون ونصف فدان، ويضم المشروع 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه، وهي، قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق.

صادرات زراعية

مبادرة القرية المنتجة

تم تدشين مبادرة القرية المنتجة، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة وزارة التنمية المحلية بهدف توفير فرص عمل للشباب والمرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعتمد المبادرة في الأساس على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به من منتجات زراعية وحيوانية وداجنة، وعمل قيمة مضافة للمحاصيل التي تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة عليها.

شهد قطاع الاستزراع السمكي، طفرة حقيقية، ومن بينها افتتاح مشروع الاستزراع السمكي التابع للهيئة العامة لقناة السويس، ومشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، ومشروع الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد، وتم زيادة الإنتاج من الأسماك بنسبة 12%.

مشروع المليون رأس ماشية

يهدف مشروع المليون رأس ماشية لسد الفجوة الغذائية والحفاظ على الثروة الحيوانية، والحد من ارتفاع الأسعار والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي، وبدأ المشروع بتربية 200 ألف رأس من الأبقار، منها 180 ألف رأس عجول تسمين، و20 ألف رأس أبقار حلابة.

وتخصيص محطتين للإنتاج الحيواني في منطقة "اليشع" بالنوبارية للمشروع إلى جانب محطة أخرى تابعة لصندوق التأمين على الماشية بهيئة الخدمات البيطرية، وضم مصنع أعلاف ومجزر تابعين للصندوق إلى المشروع لبدء الإنتاج.

مشروعات زراعية

وشملت المشروعات أيضا على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

-مشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان.

- التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية.

- استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج.

- 26 صنف وهجين تم استنباطها لمحاصيل الخضر للتداول التجارى فى السوق المصرى لـ10 محاصيل مختلفة.

- تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر.

- تقدم كبير في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة من الأصناف الفاخرة.

- تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان والأسماك و 7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي.

- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن والذرة.

- تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي.

- برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهه بالأسواق المحلية.

- 40 معملا تم اعتمادها دوليا كمعامل مرجعية لفحص وتحليل المنتجات الزراعية.

- إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للمعايير الدولية.

- 5.6 مليون طن تجاوزتها الصادرات الزراعية المصرية من 350 منتجا زراعيا إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم.

- إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة.

- المشروع القومي لزراعة 100 ألف فدان صوب زراعية.

- المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعته بنظام الشتل.