إنتظام سير العمل بمنظومة توريد القمح لشون وصوامع الشرقية

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية توريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين.

وجه محافظ الشرقية الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

وأشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٠٩٩ طن و٥١٠ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥١٠٧١٣ طن و ٢٣٧ كيلو قمح، ولفت إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لإستقبال الأقماح المحلية.

وحذرت وكيلة وزارة التموين، شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية( نوع من أنواع الأقماح )موسم حصاد ٢٠٢٣ إلا بنـاءً على طلب كتابى وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص بيانات محددة من قبل الوزارة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها