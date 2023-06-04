انطلاق كرنفال بي تك السنوي تحت شعار جه في وقته

أعلنت بي تك – الشركة المتخصصة في مجال بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر – انطلاق كرنفالها السنوي تحت شعار "#جه في وقته" الذي يقدم عروض وخصومات على خيارات لا نهائية من أفضل الماركات والعلامات التجارية تصل إلى 70٪ وتقسيط على مدار 48 شهر من خلال أوسع شبكة فروع على بعد 15 دقيقة فقط من عملائها تضم أكثر من 152فرع تغطي كافة محافظات مصر.

يقدم كرنفال بي تك لهذا العام تحت شعار "#جه_ في _وقته" تجربة شراء فريدة من نوعها للعملاء حيث يقدم باقة متنوعة من الأجهزة الالكترونية والكهربائية ومجموعة من الخبراء المتخصصين لتقديم كافة المعلومات اللازمة عن هذه الأجهزة، حيث تأتي تلبية احتياجات العملاء على قمة أولويات بي تك.

وتعد تجربة تسوق الالكترونيات من بي تك هي أوفر وأفضل استثمار في الأجهزة الكهربائية حيث توفر تشكيلة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والماركات العالمية ذات الجودة العالية وأسعار تنافسية تناسب كافة الفئات من خلال فروع بي تك و بي تك X و بي تك ميني المنتشرة في معظم محافظات مصر و ايضا من خلال الموقع الالكتروني.

ولا تتوقف تجربة الشراء الفريدة من بي تك عند الاختيار والتركيب والتشغيل في المنزل بل تمتد لتشمل أفضل خدمات ما بعد البيع المتكاملة وبرامج الضمان الممتدة التي تتيحها شركة بي تك من خلال علامتها التجارية TECH CARE التي توفر خدمات الصيانة والتركيب والحماية والتصليح والاستبدال للأجهزة الالكترونية من خلال فريق صيانة وتركيب كبير ومدرب على تقديم أعلى مستويات الخدمة.

تأسست بي تك عام 1997 وهي الشركة الرائدة المتخصصة في مجال بيع الأجهزة المنزلية والالكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر. تتمتع بي تك بتواجد قوي وشبكة كبيرة من الفروع تتخطى 152 فرعا بجميع أنحاء الجمهورية وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية لعملائها وعلى رأسها خدمة ميني كاش والتي ساهمت بشكل كبير في دعم ريادة بي تك في السوق المصري وتحقيق شعبية كبيرة بين العملاء ويتخطى حجم العمالة في بي تك أكثر من 6 آلاف موظف حيث تعد الشركة المتخصصة في تجارة الأجهزة المنزلية والالكترونية الأسرع نموًا في مصر.