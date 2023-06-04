إحباط تهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ ومن خلال التعامل الفنى من ضبط (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول") لحيازتهم (مبالغ مالية "عملات محلية") كانت مخبأة بين طيات ملابسهم داخل الحقائب بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهم البلاد.

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ونجحت الجهود في ضبط (شخصين"، يحملان جنسية إحدى الدول") لحيازتهما (مبالغ مالية "عملات محلية") كانت مخبأة بين طيات ملابسهما داخل الحقائب بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهما البلاد، وضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الدقهلية) لحيازته (مبالغ مالية "عملات أجنبية") كانت مخبأة بحقيبته بالمخالفة للقانون وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الدقهلية) لحيازته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") كانت مخبأة بحقيبته بالمخالفة للقانون وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

وفى سياق متصل فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية من إحباط 3 محاولات لتهريب مبالغ مالية " أجنبية – محلية " وضبط خلالها 4 أشخاص وسيدتين حال محاولتهم تهريب المبالغ المالية بالمخالفة للقانون من مطار القاهرة وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ بالبلاد.

وفى سياق متصل

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى ومن خلال التعامل الفني من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (إحدى السيدات ، مقيمة بمحافظة القاهرة) لحيازتها (مبالغ مالية "عملات أجنبية") كانت مخبأة أسفل طيات ملابسها بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتها البلاد.

ضبط (أحد الأشخاص ، وسيدة "يحملان جنسية إحدى الدول") لحيازتهما (مبالغ مالية "عملات محلية") كانت مخبأة داخل حقيبة الأول والثانية أسفل طيات ملابسها بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهما البلاد.

ضبط (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول") لحيازتهم (مبالغ مالية "عملات محلية") كانت مخبأة داخل حقائبهم بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهم البلاد.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم العرض على النيابة المختصة التي تولت التحقيق.