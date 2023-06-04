فوائد مهمة لركوب الدراجات الهوائية.. فيديو

كشف الدكتور علي النبوي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، فوائد مهمة لممارسة ركوب الدراجات الهوائية بمنناسبة أن الاحتفال باليوم العالمي للدراجات الهوائية.

وأكد أن الاحتفال مهم للغاية، إذ أن منظمة الصحة العالمية تعمل على تعزيز ركوب الدراجات لفوائدها على الصحة والبيئة، مضيفًا: “يعتبر ركوب الدراجات نشاطًا صحيًا يزيد من النشاط البدني، ويقلل من الأمراض، ويرتبط ركوب الدراجة بتعزيز نمط الحياة الصحي والنفسي للأشخاص خاصة مصابي مرض السكر من النوع الأول والنوع الثاني”.

وأضاف أن التناغم الذي يحدث بين الدراجة الهوائية والراكب ينمي الإبداع والروابط الاجتماعية لديه، ويساعد على تحسين المزاج وتخفيف التوتر، كما يمكن أن يكون فرصة للتواصل مع الآخرين وتكوين صداقات جديدة.

وأوضح أن ركوب الدراجة الهوائية يزيد اللياقة البدنية ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية، ويساهم في الحد من السمنة بسبب حرق السعرات الحرارية وتخفيض نسبة الدهون في الجسم.

فوائد ركوب الدراجات الهوائية

تعتبر ركوب الدراجات الهوائية من الأنشطة الرياضية المفيدة للصحة العامة واللياقة البدنية، ويمكن الاستمتاع بها في الهواء الطلق وفي أي وقت من السنة. ومن بين فوائد ركوب الدراجات الهوائية:

1- تحسين اللياقة البدنية: يقوم ركوب الدراجة الهوائية بتحسين القدرة الهوائية والقدرة على التحمل البدني، وتقوية العضلات وتحسين اللياقة العامة.

2- تقليل الوزن الزائد: يعد ركوب الدراجة الهوائية نشاطاً رياضياً مفيداً لخسارة الوزن الزائد، ويمكن أن يساعد في تحسين نسبة الدهون في الجسم.

3- تحسين صحة القلب والأوعية الدموية: يعتبر ركوب الدراجة الهوائية نشاطاً رياضياً يساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.

4- تحسين المزاج: يمكن لركوب الدراجات الهوائية أن يحسن المزاج ويقلل من التوتر والقلق، ويساعد على تحسين النوم والشعور بالاسترخاء.

أفضل توقيت لركوب الدراجات الهوائية

أما بالنسبة للوقت المثالي لممارسة الرياضة، فهو يختلف حسب الأفراد والجدول الزمني الخاص بهم. ومع ذلك، ينصح خبراء اللياقة البدنية بممارسة النشاط الرياضي بشكل منتظم ولمدة لا تقل عن 30 دقيقة في اليوم، ويفضل ممارسة الرياضة في الصباح الباكر أو في المساء بعد انخفاض درجة الحرارة، لتجنب التعرض لأشعة الشمس الضارة والحرارة الشديدة، وللحصول على فوائد أكبر للصحة العامة واللياقة البدنية.

جاء ذلك خلال مداخلة مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “TeN”، اليوم الأحد.