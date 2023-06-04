المشدد 6 سنوات للمتهم بالإتجار في مخدر الهيروين بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، الرئيسين بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 160 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة أن المتهم في يوم 9 نوفمبر 2022، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين.

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث أنه وردت إليه معلومات مفادها إحراز المتهم المواد المخدرة، فانتقل لمحل تواجده وأبصره محرزًا لفافة بلاستيكية شفافة يظهر منها مسحوق بيچ اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر، وبضبطه وتفتيشه عثر عليه على 36 كيسا بلاستيكيا يحوي كل منها ذات جوهر المخدر، وبمواجهته به أقر بإحرازه في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

1 – نجد العديد من الشباب تسمح لهم حالتهم المادية بصرف العديد من الاموال والنقود من دون ان يكون هناك حساب او مراقبة من الاهل

2 – وجود مسحوق ذات لون أبيض أو بني في حيازة الشخص واذا استمر 24 على عدم تناوله نجده فى حاله بحث مستميته للبحث عنه

3 – ظهور علامات على ذراعه يميل دائما الى الكذب عن اسبابها او يعمل على اخفائها دائما

4 – اضطراب العلاقات الاجتماعية لهذا الفرد و اضطرا عام فى مستوى الدراسه او تدهور فى ادائه فى العمل وعدم توازن علاقاته مع زملائه فى العمل

5 – نجد وجود اشخاص جديده فى حياته قد دخلت فى وقت قصير وهم الصحبه السيئة التى تجره الى طريق الادمان والتى تتزامن مع ظهور العديد من الاعراض الصحية المختلفه التى سوف نقوم بمناقشتها فيما بعد.