القبض على 6 أشخاص لسرقتهم أعمدة حديدية من مخزن مدرسة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 6 أشخاص مُقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وذلك لارتكابهم واقعة سرقة أعمدة حديدية من داخل مخزن بإحدى المدارس.

وبمواجهة المُتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب" ، والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم (تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "سئ النية") أمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على (كمية من القطع والنوافذ الحديدية مختلفة الأحجام) ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وأقر بعلمه بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعة السرقة.. وباستدعاء أمين المخزن المذكور تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.

وتمكنت الجهود كذلك من ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام) لقيامهما بسرقة "جنط سيارة" من أمام أحد محال الإطارات بدائرة القسم .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" ، وأضافا بالتصرف فيه لدى عميلهما "سئ النية" (عامل بمحل إطارات - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية)، كما تم بإرشادهما ضبط الأخير ، وبحوزته "الجنط" المستولى عليه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها ، وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ، وباستدعاء المجنى عليه (مالك المحل المُشار إليه) تعرف على المضبوطات ، واتهمهم بالسرقة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من (عامل "يحمل جنسية إحدى الدول "مصاب بجرح سطحى بالذراع") باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما محدثان إصابته المشار إليها حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة.

ضبط 7 قضايا إتجار في المُخدرات بدمياط

وفي سياقٍ مُتصل، شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – الزرقا - كفر البطيخ – كفر سعد) وقسم شرطة (أول دمياط).

أسفرت جهودها عن ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9.250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 22,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 11 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – طبنجة - عدد 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (8 متهمين "لعدد 6 منهم معلومات جنائية").