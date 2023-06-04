جودت يلماز نائبًا جديدًا للرئيس التركي.. إشارة لأولوية الملف الاقتصادي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعيين جودت يلماز في منصب نائب رئيس تركيا، خلال إعلانه عن تشكيل حكومته الجديدة، عقب انتهاء مراسم تنصيبه لولاية رئاسية جديدة وتأدية اليمين الدستورية.

وشملت الحكومة التركية الجديدة، التى أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان، تغيير منصب نائب رئيس الجمهورية ليحل جودت يلماز محل سلفه فؤاد أوقطاي الذي أصبح نائبا في البرلمان، في إشارة لأولوية الملف الاقتصادي في برنامج الحكومة التركية الجديدة خلال السنوات الخمسة القادمة، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وأعلن أردوغان أسماء أعضاء مجلس الوزراء الجدد في مؤتمر صحفي عقده في قصر جانكايا الرئاسي، كما تم الإعلان عن الأسماء التي ستدير الاقتصاد في الفترة الجديدة.

أبرز المعلومات عن جودت يلماز:

تمَّرس جودت يلماز في المناصب الحكومية الخاصة بمشاريع التنمية والتخطيط، إضافة لخبرة برلمانية واسعة في التشريع:

ولد في بينجول عام 1967، وتخرج من قسم الإدارة العامة في جامعة الشرق الأوسط التقنية، وأكمل درجة الماجستير في قسم العلاقات الدولية في جامعة دنفر الأميركية، وحصل على الدكتوراه في قسم العلوم السياسية والإدارة العامة في جامعة بيلكنت بتركيا.

دخل السياسة في الدورة الـ 23 للبرلمان كنائب عن ديار بكر، ثم أصبح في الدورات التالية نائبا عن بينغول، وترأس الاتحاد البرلماني الدولي (PAB) المجموعة التركية، وترأس أيضا لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان منذ عام 2020 حتى نهاية الدورة البرلمانية السابقة.

مناصب عدة

حكومياً، شغل عدة مناصب، منها وكيل وزارة التخطيط والمديرية العامة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ووزير للدولة، ثم وزير التنمية لثلاث فترات متتالية، ونائب رئيس الوزراء.

إضافة إلى جودت يلماز، ضمت الحكومة الجديدة أسماء اقتصادية معروفة يُعول عليها في إنهاض الاقتصاد، خاصة مع ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الليرة أمام الدولار الأميركي لمستويات قياسية.

وتسلم محمد شيمشك، وزارة الخزانة والمالية، بعد أن شغل سابقا منصب نائب رئيس الوزراء في ملف الاقتصاد.

كما تولى محمد فاتح قجر، وزارة الصناعة والتكنولوجيا، وأصبح عمر بولات، وزيرا للتجارة.

كما تم تعيين عبد القادر أورلا أوغلو، وزيرا للنقل والبنى التحتية، بعد أن عمل سابقا مديرا عاما للطرق السريعة، وإبراهيم يومقلي وزيرا للزراعة والغابات.

وتسلم ألب أرسلان بايراكتار، وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، وتم تعيين فيدات إيشيكان وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي.

وسبق أن تعهد أردوغان فور إعلان فوزه رئيسا للمرة الثالثة، في ختام جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، مساء الأحد الماضي، خلال كلمته أمام المحتفلين بالفوز، بتحسين الاقتصاد، وحل مشكلة زيادة الأسعار، و"بناء اقتصاد إنتاجي يقوم على أساس الاستثمار وتوفير فرص العمل".

ويقترب سعر الليرة التركية مقابل الدولار من مستويات تاريخية متدنية عند 20.07 ليرة لكل دولار، أما التضخم فوصل إلى 44 بالمئة خلال أبريل الماضي، بعد تسجيله مستويات قياسية في أكتوبر 2022 عند 85.5 بالمئة، بحسب المعهد التركي للإحصاء.

في نفس الوقت، توقع تقرير للبنك الدولي صادر في أبريل، أن حقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2023، عوضا عن توقعات سابقة أفادت بنموه بنسبة 2.7 بالمئة فقط.

كما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام 2024 بنسبة 4.3 بالمئة بدلا من 4 بالمئة في السابق، وتوقع نسبة 4.1 بالمئة في العام 2025.

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