83 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مُكثفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 83519 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 18566 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط 857 مخالفة السير بدون تراخيص، و17 مخالفة موقف عشوائى، و23 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

في سياق آخر، تمكن رجال الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية من ضبط 2116 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، و537 مخالفة لقائدى الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، وتم رفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وشهدت ربوع العاصمة انتشاراً لرجال المرور بهدف شن حملات مرورية مكثفة، وذلك لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

من ناحية أخرى، لفظ شاب أنفاسه الأخيرة أسفل عجلات قطار منوف كفر الزيات، نتيجة اختلال توازنه أثناء ركوب القطار، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت مديرية أمن المنوفية قد تلقت إخطاراً يفيد بمصرع شاب تحت عجلات قطار منوف كفر الزيات بمحطة الشهداء وذلك أثناء محاولته استقلال القطار، بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز الشهداء، تبين أن الشاب المتوفي ع.ص 28 عاما ومقيم بدائرة المركز، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.