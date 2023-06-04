8 تصرفات تفضح الفتاة الخجولة وتكشف حبها لك

يطرق الحب أبواب الجميع، لكن من الصعب الكشف عن حقيقة حب الفتاة الخجوله لك، مما تصاب بالحيرة، هل هي تحبك ولكن تخجل من إظهار ذلك، أم أنها غير مهتمه بك من الأساس، إلا أن هناك بعض العلامات من تصرفاتها وردود أفعالها معك توضح بأن الفتاة الخجولة معجبة بك دون أن تبوح بذلك، وفيما يلي نقد لك أبرز هذه التصرفات.

الفتاة الخجولة

علامات تكشف إعجاب الفتاة الخجولة بك دون أن تبوح

تقلدك في حركاتك

راقب نسخها لحركاتك، إن كانت الفتاة تقلدك، كأن تحرك أصابعك في شعرك وتلاحظ قيامها بالأمر ذاته بعد بضع ثوانٍ، أو تضع يدها على وجهها مثلك، فربما تقوم بنسخ حركاتك لا شعوريًا، ويمكن أن يكون هذا مؤشرًا على إعجابها بك.

تهتم بالاستماع إليك عندما تتحدث مع الآخرين

تحب الفتاة التي تُعجب بشخص ما أن تسمع ما يقوله حول كيفية حديثه مع الأشخاص من حوله، ومعرفة جميع الأشياء المفضلة لديه، فهذا مهم جدًا للتعرف على هذا الشخص.

تحافظ على التواصل البصري

تميل الفتاة المعجبة بك للحفاظ على التواصل البصري معك لبضع ثوانٍ أو النظر لأسفل حالما تتلاقى عيناكما، ويمكن أن يشير كلا هذين الردين على إعجابها بك.

وإن نظرت بعيدًا بسرعة فذلك يعني عادة أنها متوترة أو غير مستعدة لإظهار نواياها الحقيقية بعد، ولكن ربما ما تزال معجبة بك.

عيناها تتسع

عندما تكون فتاة معجبة بك فإن عينيها قد تتوسعان رغم صعوبة تمييز ذلك.

تحدق بك

إن نظرتَ إلى الفتاة ورأيتها تحدق بك فهذا يعني أنها معجبة بك.

تقف في مواجهتك

انظر إلى وقفتها، تقف الفتاة المعجبة بك في مواجهتك، فإن كان جسمها موجهًا تجاهك بأسلوب مفتوح فهذا يعني أنها واثقة بالحديث معك، وإن كان وضع جسدها مغلقًا كأن تعقد ذراعيها أو ساقيها فربما هي خجولة أو متوترة حيال الحديث إليك أو ربما تخلق حاجزًا بينكما لأنها غير مهتمة.

احمرار الوجه

عندما يتحدث الرجل إلى فتاة، قد تكون لديها بعض الإحمرار على وجنتيها، مما يعني أن الفتاة قد تشعر بمشاعر الإعجاب والحب التي لا تُظهرها أو تُخفيها في داخله.

انتبه لردود أفعال صديقاتها

إن رأيت معظم صديقاتها ينظرن إليك مبتسمات أو ضاحكات فهذا يعني على الأرجح أنها أخبرت صديقاتها بشأنك وأنهم يعرفون ما يجري، ويمكن في بعض الأحيان أن تكون إحدى صديقاتها جريئة بما يكفي لإخبارك أن صديقتها معجبة بك.