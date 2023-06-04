ضبط 2116 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

تمكن رجال الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية من ضبط 2116 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، و537 مخالفة لقائدى الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، وتم رفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وشهدت ربوع العاصمة انتشاراً لرجال المرور بهدف شن حملات مرورية مكثفة، وذلك لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

مصرع شاب أسفل عجلات القطار

وفي سياقٍ مُتصل، لفظ شاب أنفاسه الأخيرة أسفل عجلات قطار منوف كفر الزيات، نتيجة اختلال توازنه أثناء ركوب القطار ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت مديرية أمن المنوفية قد تلقت إخطاراً يفيد بمصرع شاب تحت عجلات قطار منوف كفر الزيات بمحطة الشهداء وذلك أثناء محاولته استقلال القطار، بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز الشهداء، تبين أن الشاب المتوفي ع.ص 28 عاما ومقيم بدائرة المركز، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلى جانب آخر، لقي شاب مصرعه وأصيب آخر إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي في المسافة بين مدينة الواسطى وقرية قمن العروس شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي في المسافة بين مدينة الواسطى وقرية قمن العروس شمال المحافظة، أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر.