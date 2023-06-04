محافظ سوهاج يبحث نسب تنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات "حياة كريمة"

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم بمكتبه، اللواء أح شريف العرايشي قائد الجيش الثالث الميداني، خلال زيارته لمحافظة سوهاج، بحضور اللواء سامح الشهاوي رئيس الشعبة الهندسية بالجيش الثالث، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، والعميد وسيم حامد قائد مركز القيادة التخصصي، والعميد محمود عبد الرحمن مدير المشروعات بالجيش الثالث الميداني.

وتأتي زيارة قائد الجيش الثالث الميداني لسوهاج؛ لتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي يشرف على تنفيذها الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميداني، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، وإزالة أية معوقات.



ورحب "الفقي" بقائد الجيش الثالث على أرض سوهاج، مؤكدًا أن ما تشهده المحافظة من مشروعات خدمية وتنموية في مختلف المجالات يعد أمرًا غير مسبوق في تاريخ المحافظة، مشيدًا بمجهودات القوات المسلحة خاصة قيادة الجيش الثالث الميداني في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرى محافظة سوهاج.