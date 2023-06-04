ضبط عاطل استولى على 1.2 مليون جنيه لتوظيفها فى تجارة الأراضى بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج من ضبط حاصل على دبلوم تجارة في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب على 9 مواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها مليون ومائتي ألف جنيه بزعم توظيغها في تجارة الأراضي مقابل أرباح شهرية إلا أنه تم يف بوعده أو رد تلك المبالغ وجرى التحفظ عليه وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود محضرا لمركز شرطة دار السلام من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ "مجدي . ا . ج . ا" 38 سنة حاصل علي دبلوم صناعي وعدد " 8 " آخرين يقيمون دائرة المركز بتضررهم من "مؤمن . ج . ل . ب" 39 سنة حاصل علي دبلوم تجارة ويقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها "1.200.000" مليون ومائتي ألف جنيه لتوظيفها فـي تجارة الأرضي مقابل أرباح شهريه إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي أستولى عليها .



عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية .



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .