انتظام ماراثون الامتحانات بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، عن انتظام ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2022/2023، مع انتظام تصحيح نماذج الإجابة فى الكنترولات أول بأول، وذلك بهدف إعلان النتائج للطلاب بشكل مباشر عقب الانتهاء من الاختبارات.

في هذا السياق أعلن الدكتور إسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، أن الامتحانات تجرى فى الكلية بشكل منتظم حيث بدأت الاختبارات يوم 21 مايو الماضى، وذلك بالنسبة لطلاب البكالوريس، على أن تنتهى الاختبارات قبل منتصف شهر يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الضوابط التى جرى العمل بها فى امتحانات نهاية العام ويتم تطبيقها بشكل صارم لتحقيق الانضباط داخل قاعات ولجان الامتحانات ومنع أى محاولات للغش.

بينما أكدت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن الكلية اتمت امتحان 40 ألف طالب فى اختبارات الميد تيرم للشعبة العربى والإنجليزى بتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية، مشيرة إلى أنه تم البدء فى امتحانات نهاية العام الفصل الدراسى الثانى، وتنظم يومى الأحد والأربعاء لطلاب العربى وأيام السبت والثلاثاء والخميس للشعبة الإنجليزية.

وتابعت لطفي، أن نظام الباركود فى الكنترولات يساهم فى القضاء على نظام ترتيب الأوراق أبجديا وبأرقام الجلوس ويساعد على رصد الدرجات ويسهل من أعمال الكنترولا بما يسرع من إعلان النتائج للطلاب، فضلا عن أنه يوفر من موازنة الكلية المخصصة للامتحانات حيث لا يتطلب تواجد عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس داخل الـ6 كنترولات بالكلية.