محاور النيل شريان تنمية.. 9 سنوات تعيد الحياة للطرق والكباري

شهد قطاع الطرق والكباري في مصر نهضة كبيرة في السنوات الماضية، بعد أن عانى كثيرًا من الأهمال وتدهور البنية التحتية.

وكتبت 9 سنوات شهادة ميلاد جديدة لقطاع الطرق والكباري في مصر، الذي شهد تطور كبير عن طريق انشاء الكباري والمحاور والطرق الجديدة.

وشهدت الـ 9 سنوات الأخيرة انجازات كبيرة في قطاع الطرق والكباري والتي تستعرضها بوابة الوفد خلال التقرير الاتي.

المشروع القومى للطرق

إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مشروعات بأطوال (5500) كم وتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي فى المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230كم بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه ، وكذلك تطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلومتر وتكلفة مليار جنيه .

طريق شبرا بنها الحر

وإنشاء طريق شبرا بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3,5 مليار جنيه ، وانشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 90 كم وتكلفة 8 مليار جنيه ، كما تم إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4,5 مليار جنيه، وكذلك تطوير طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3,2 مليار جنيه .

كما تم تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدى إلى الكم 109 طريق السويس بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه ، وانشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى بطول37 كم وتكلفة 930 مليون جنيه .

كما تم تطوير وازدواج طريق سفاجا / القصير / مرسي علم بطول 200 كم وتكلفة 1.738 مليار جنيه، وتطوير طريق المنصورة / جمصة (رافد جمصة ) بطول 50 كم وتكلفة مليار جنيه .

ويجري العمل حالياً فى مشروعات بإجمالى أطوال (1500) كم ومن أهمها تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي فى المسافة من المنيا حتى ديروط بطول 52 كم والمسافة من السباعية – ادفو – أسوان – توشكي بطول 344 كم بتكلفة إجمالية 8 مليار جنيه .

كما تم تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة بطول 60 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه، وكذلك ازدواج طريق أسيوط / سوهاج شرق النيل بطول 145 كم وتكلفة 1,35 مليار جنيه .

كما تطوير وإزدواج طريق 6 أكتوبر / الواحات بطول 283 كم بتكلفة 2,2 مليار جنيه وكذلك تطوير طريق السويس / الإسماعيلية ( المعاهدة ) بطول 80 كم وتكلفة 1,5 مليار جنيه .

محاور النيل

محاور النيل

محاور النيل

محاور النيل

محاور النيل

-ونفذت وزارة النقل 13 محور ( طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر « محور روض الفرج » - حلوان – بنى مزار – طما – جرجا –عدلى منصور – سمالوط – قوص - كلابشة - ديروط) بتكلفة 14 مليار جنيه .

- يتقدم العمل فى تنفيذ عدد (14) محور (دراو – بديل خزان أسوان – الفشن – أبو تيج – تلا / طنوب –شمال الأقصر – شبراخيت – سمنود – منفلوط – دشنا – دار السلام – المراغة – أبو غالب - القطا) بتكلفة 20 مليار جنيه.

الكبارى العلوية والأنفاق

الكبارى العلوية والأنفاق

الكبارى العلوية والأنفاق

- تم تنفيذ (900) كوبرى ونفق من أهمها ( كوبرى دكرنس – كوبري سندوب – عدد 5 كباري علي طريق بنها / المنصورة ” اسنيت – كفر شكر – بشلا – طنامل – صهرجت ” - كوبرى المديرية أعلي مزلقان السكة الحديد ببنى سويف – كباري ” قلما – الشموت – طوخ طنبشا ” على طريق الإسكندرية الزراعي - كوبرى تقاطع طريق الصعيد الصحراوى الغربى مع طريق الفيوم - عدد 26 كوبرى بمنطقة شرق القاهرة - عدد 8 كبارى على محور الفريق العصار - عدد 14 كوبرى على محور المحمودية - كوبرى تقاطع وصلة الذراع البحرى مع الطريق الدولى الساحلي ( كم 21)

- يتقدم العمل في تنفيذ (143) كوبرى ونفق ومن أهمها ( عدد 15 كوبرى أعلي مزلقانات السكك الحديدية – عدد 15 كوبري مشاة وسيارات علي الرياح البحيري - عدد 7 كباري علوية جديدة على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى - كوبرى أعلى مفيض توشكى ) - توسيع كبارى وصلة الكافورى ووصلة الذراع البحرى وإنشاء دوران للخلف فى إتجاه الإسكندرية ) والكباري العلوية والأنفاق علي الطرق المزدوجة الجاري إنشاؤها مثل طريق الزقازيق / السنبلاوين وطريق كفر الشيخ / دسوق .

الكبارى العلوية والأنفاق

ونفذت وزارة النقل تطوير 1000 كم من شبكة الطرق الرئيسية، منها تم تنفيذ مشروعات بإجمالى أطوال (7500) كم وآخرها، وتطوير طريق المحلة / كفر الشيخ المزدوج بطول 32 كم وتكلفة 650 مليون جنيه ،وتطوير وإزدواج طريق المنصورة / مدخل كوبرى طلخا بطول 10 كم وتكلفة 90 مليون جنيه ، وتطوير طريق الكافوري / برج العرب / سيدي كرير بطول 28,5كم وتكلفة 705مليون جنيه .

وتم رصف طريق سعال / كاترين بطول 65 كم وتكلفة 315 مليون جنيه ،وكذلك رصف طريق دهب / نويبع ( المرحلتين 2،1 ) بطول 50 كم بتكلفة 100 مليون جنيه .

وقامت النقل بتطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 110 كم بتكلفة 12 مليار جنيه، وانشاء طريق شرق الرياح التوفيقي ( المرحلة الأولي من بنها حتي ميت غمر ) بطول 30 كم وتكلفة 4,3 مليار جنيه ، وتطوير وازدواج الطريق من مدخل طلخا حتي كوبرى شربين بطول 12 كم وتكلفة 398 مليون جنيه ، وإنشاء طريق الزقازيق / السنبلاوين الجديد بطول 37 كم بتكلفة 800 مليون جنيه .

الكبارى العلوية والأنفاق

وكذلك تطوير وازدواج طريق كفر الشيخ / دسوق ( المرحلة الأولي ) بطول 10 كم وتكلفة 1 مليار جنيه ، وتطوير ورفع كفاءة طريق قليوب / القناطر / الباجور - شبين بطول 53 كم وتكلفة 186 مليون جنيه ، وازدواج طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 144 كم وبتكلفة 915 مليون جنيه وايضًا تطوير ورفع كفاءة طريق اسوان / وادي العلاقي بطول 170 كم وتكلفة 1.3 مليار جنيه .