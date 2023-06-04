اليوم.. أولى جلسات دعوى تطالب "نتفليكس" بوقف فيلم كليوباترا

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم، دعوى إلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية، ضد منصة نتفليكس وصناع فيلم كليوباترا لوقف بث الفيلم، لتزييفه الحقائق، وإظهاره الملكة كليوباترا سمراء اللون، في حين أن ذلك كذب وافتراء على التاريخ المصري.

في وقت سابق، أقام عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، دعوى قضائية لإلزام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية واتخاذ إجراءات التقاضي الإقليمي والدولي أمام جهات القضاء الأمريكي، لوقف بث وإذاعة الفيلم الوثائقي كليوباترا المعروض على منصة نتفليكس.

وطالبت الدعوى، المنصة وصناع الفيلم بدفع التعويضات المالية للحكومة والشعب المصري نتيجة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم بسبب إنتاج هذا الفيلم.

وقالت الدعوى إن الفيلم يحتوي على مغالطات تاريخية فادحة ويشكل اعتداء صارخًا على تراث مصر الحضاري والثقافي وينطوي على تزييف للحقائق الثابتة وتزويرًا لمطلع التاريخ المصري، الذي لاح في فجر الضمير الإنساني وتجلي في قلوب أجدادنا العظام الذين اتحدت إرادتهم لتأسيس أول دولة مركزية ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل وأبدعوا أروع آيات الحضارة وتطلعت قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية.

وأضافت الدعوى أن الفيلم يشكل غزوًا ثقافيًا وإعلاميًا خارجيًا على التراث الثقافي والحضاري المصري، تشنه الدول الاستعمارية باعتباره إحدى قواها الناعمة في تحقيق نفوذها وأهدفها في سرقة التراث الثقافي والحضاري من أجل طمث الهوية وتزييف التاريخ.

في سياق آخر، تنظر محكمة جنايات الجيزة، محاكمة شقيقين لاتهامهما بالتخلص من شخص وإصابة نجله بسبب خلافات حول غطاء صرف صحي بالعمرانية.

أشار أمر الإحالة في القضية رقم 18475 لسنة 2022 جنايات العمرانية، أن المتهمين "حسان ا" 26 سنة، محصل بشركة مياة الشرب بالقاهرة، و"عبد الله. ا"، 23 سنة، طالب، أزهقا روح المجني عليه "جمال. ع" عمدًا بأن تعديا عليه بسبب خلافات بينهم.

ذكرت التحريات أنه ما أن ظفرا به المتهمين حتى تعدى عليه الثاني بضربات بيده وسدد اليه الأول عدة طعنات بسلاح أبيض "مطواه" أستقرت بصدره وبطنه قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات التي أوضحها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وقد تقدمت تلك الجناية الجريمة موضع الإتهام الثاني وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

كما نوهت التحقيقات بأن المتهمين استعرضا القوة ولوحا بالعنف قبل المجني عليه وابنه بقصد ترويعهما وتعريض حياتهما للخطر حال حمل الأول لسلاح أبيض –تالي الوصف - وكان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في نفوسهما وتكدير أمنهما وسكينتهما.