سيارة ميكروباص تنهي حياة ربة منزل بأخميم

توفيت ربة منزل في العقد الخامس من العمر تقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة بالمستشفى الجامعي إثر إصابتها بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ صدمتها سيارة ميكروباص أثناء سيرها بطريق أخميم سوهاج وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوجود مصادمة ومصابة بطريق أخميم / سوهاج دائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "حمادة . م . ش . ى" 27 سنة سائق ويقيم / دائرة مركز دار السلام إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم "آمنة . ب . م . م" 55 ربة منزل وتقيم دائرة مركز جهينة مما أدي لإصابتها بكسر بعظام الجمجمة نزيف بالمخ وجرى نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة .





وبسؤال قائد السيارة أفاد بأنه أثناء سيرة فوجئ بالمذكور تعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداتها وبسؤال زوج المتوفاة "جلال . ا . ا . ح" 65 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم وإتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفي الشبهه الجنائية.





تتم التحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .