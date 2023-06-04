اليوم.. آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أن اليوم الأحد هو آخر أيام إصدار تراخيص أداء العمرة، قبل موسم الحج للعام الهجري الجاري.

وأوضحت أن اليوم هو آخر يوم لإصدار تراخيص أداء العمرة قبل موسم الحج، وأن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء مناسك الحج، مؤكدة أن 18 يونيو الجاري هو آخر موعد لمغادرة المعتمرين، وذلك ضمن استعدادات موسم الحج الجارية

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء مناسك الحج، كما أعلنت المديرية العامة للأمن العام السعودية، منع المقيمين الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة من الدخول، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444، وذلك بدءًا من 1444/10/25؛ حيث تقضي التعليمات بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج

وفي وقت سابق، حذّرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، من التجاوب مع حملات الحج الوهمية، داعية إلى الحجز عبر المنصّات المعتمدة.

وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: المنصات المعتمدة للتسجيل للحج من داخل المملكة تكون عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة وتطبيق نُسك