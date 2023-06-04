سائق يتخلص من حياته بسبب خلافات أسرية بالعسيرات

استقبل مستشفى العسيرات المركزي سائق في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز العسيرات جثة هامدة تخلص من حياته بالإنتحار عن طريق شنق نفسه بحبل يتدلى من سقف غرفته بالمنزل لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة من مستشفى العسيرات المركزي لمركز شرطة العسيرات بوصول "أحمد . ع . ا . ف" 40 سنة سائق – ويقيم دائرة المركز جثة هامدة ادعاء انتحار .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنه يرتدي كامل ملابسه ووجود سحجه دائرية غير مكتملة حول الرقبة .

وبسؤال كل من :- والده "عبد الرحيم . ا . ف" 67 سنة مزارع وزوجته "أسماء . م . ا . و" 33 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية قيام المذكور بالأقدام علي الإنتحار بشنق نفسه بحبل يتدلي من سقف غرفته بالمنزل بذات الناحية مما أدي لوفاته لمرور بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .