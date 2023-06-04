إجراء منظار معدة لأول مرة بمستشفي بلبييس بعد تشغيل وحدة الأطفال الجديدة

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بقسم المناظير بمستشفى بلبيس المركزي بمحافظة الشرقية، بقيادة الدكتور محمد نور الدين رئيس الوحدة والمشرف العام لمناظير المديرية، والدكتور محمود غنيم مدرس الكبد ومناظير الجهاز الهضمى جامعة الأزهر، والدكتور عصام غالي استشاري التخدير، والدكتورة بسنت محمود طبيبة الجهاز الهضمي، أجرت منظار معدة تشخيصى لطفل للمرة الأولى، بعد تشغيل وحدة الأطفال الجديدة.

وأشار إلى إجراء منظار مرارى لسيدة محجوزة بقسم الباطنة بالمستشفى، واستخراج دعامة قديمة ملتهبة وعدد كبير من الحصوات، وتم وتركيب دعامة جديدة، بعد أن كانت الحالة تعاني من إنسداد فى القنوات المرارية.

واضاف بأنه تم عمل منظار معدة تشخيصي لحالة قيئ دموي محجوزة بقسم العناية المركزة، وتبين وجود دوالي بالمرئ من الدرجة الرابعة، وتم ربط دوالي المريء، هذا بالإضافة إلى إجراء منظار تشخيصي لحالتين آلام حادة بالمعدة، وذلك ضمن لستة مناظير مكونة من ٥ حالات، وجميع الحالات بحالة جيده وتتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان، بدعم مستشفى بلبيس المركزي، ببعض التجهيزات الطبية وغير الطبية، وبعد زيارته الأخيرة لمناقشة تجهيز وتفعيل مركز إصابات وطوارئ متكامل بمستشفى بلبيس.