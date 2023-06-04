الأحد 04 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

إعادة فتح ميناء العريش بعد إغلاقه 3 أيام عقب استقرار الأحوال الجوية

فتح ميناء العريش
فتح ميناء العريش

شهدت محافظة شمال سيناء اليوم استقرارًا فى الأحوال الجوية، واعتدال درجة الحرارة مما أدى إلى إعادة فتح ميناء العريش البحرى، بعد إغلاقه 3 أيام نظرًا للظروف الجوية غير المستقرة التى سادت المحافظة خلال الأيام الماضية. 

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وأوضحت مصادر بميناء العريش البحرى، أنه تم فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، ليستقبل عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية.  

وكانت محافظة شمال سيناء تعرضت لأجواء رياح وعواصف ساخنة يومى الخميس والجمعة وبدأت بالتحسن تدريجيا أمس السبت خلالها تم رفع درجة الاستعداد بأجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.

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