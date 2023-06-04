إعادة فتح ميناء العريش بعد إغلاقه 3 أيام عقب استقرار الأحوال الجوية

شهدت محافظة شمال سيناء اليوم استقرارًا فى الأحوال الجوية، واعتدال درجة الحرارة مما أدى إلى إعادة فتح ميناء العريش البحرى، بعد إغلاقه 3 أيام نظرًا للظروف الجوية غير المستقرة التى سادت المحافظة خلال الأيام الماضية.

وأوضحت مصادر بميناء العريش البحرى، أنه تم فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، ليستقبل عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية.

وكانت محافظة شمال سيناء تعرضت لأجواء رياح وعواصف ساخنة يومى الخميس والجمعة وبدأت بالتحسن تدريجيا أمس السبت خلالها تم رفع درجة الاستعداد بأجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.