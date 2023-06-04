مدينة ضخمة تحت الأرض من صنع النمل.. شاهد

اكتشف العلماء، مدينة سرية مخبأة تحت الأرض بعد ضخ أطنان من الأسمنت في تل مهجور لـ النمل.

وضخ فريق من العلماء نحو 10 أطنان من الأسمنت في تلة فارغة من النمل، على مدار ثلاثة أيام، ضمن مهمتهم في الفيلم الوثائقي “النمل! قوة الطبيعة السرية”، ومن المذهل رؤية مدى تعقيد شبكة تحت الأرض.

وبعد أسابيع من الحفر، كشف العلماء النقاب عن هيكل مثير للإعجاب لمستعمرة نملة سابقة مخبأة تحتها.

وكشفت الأنفاق، أن النمل قد نقل 40 طنًا من الأوساخ لإنشاء هيكل تحت الأرض، ويوجد طرق سريعة تحت الأرض تربط الغرف الرئيسية وتوجد طرق جانبية خارج الطرق الرئيسية، وتتفرع الممرات وتؤدي إلى العديد من حدائق الفطريات وحفر القمامة.

وصممت الأنفاق لضمان تهوية شاملة وتقليل وقت النقل إلى النصف، إذ يبدو كل شيء وكأنه قد صممه مهندس معماري عقل واحد ولكن بالطبع هذا ليس صحيحًا.

وجرى إنشاء هذه المدينة الضخمة والمعقدة من خلال الإرادة الجماعية لمستعمرة النمل، الكائن الحي الخارق.

وعندما بدأت لقطات المدينة المخفية بالظهور على وسائل التواصل الاجتماعي، أصيب الكثيرون بصدمة تامة.

كتب شخص واحد: “النمل صغير جدًا ولكنهم أقوياء وأذكياء للغاية في البقاء على قيد الحياة، يبنون مدينة فائقة تحت الأرض”، وقال آخر: "هذا أمر مجنون! آمل أن النمل الذي يصيب شقتي لا يملك تلة كبيرة مثل هذه في الجدران أو شيء مماثل!". في حين علق الثالث: "النمل ومستعمراتهم هي بالفعل واحدة من أكثر أجزاء الطبيعة إثارة للاهتمام".

قوة خارقة للنمل

والنمل مخلوقات صغيرة قوية، ويمكن لهذه الحشرات المذهلة حمل 10-50 مرة وزنها الخاص، وفقًا لجامعة ولاية أريزونا.

ولكن مهاراتهم لا تتوقف فقط عند ذلك، فقد اكتشف فريق من الباحثين أن مفصل عنق النملة الأمريكية الحقلية النموذجية يمكنه تحمل ضغوط تصل إلى 5000 مرة من وزنها الخاص.

وقال كارلوس كاسترو، أستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية والفضائية في جامعة ولاية أوهايو: "النمل هي أنظمة ميكانيكية مذهلة - مدهشة حقًا. قبل أن نبدأ، قمنا بتقدير محافظ نسبيًا بأنها قد تتحمل 1000 مرة وزنها الخاص، واتضح أنها أكثر بكثير".