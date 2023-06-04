التموين تحدد حصة الفرد في مقررات يونيو.. وسلع مخفضة جديدة ضمن الدعم

حددت وزارة التموين، حصة الفرد ضمن قائمة السلع التموينية على البطاقة التموينية لشهر يونيو، إذ بدأت الوزارة ممثلة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وشركات الجملة والبدالين التموينيين، صرف 32 سلعة مخفضة ضمن مقررات الدعم التمويني لشهر يونيو.



وجاءت حصة الفرد زجاجة زيت 800 ملي وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة، ومن السكر 1 كيلو لكل فرد وبحد أقصى 4 كيلو للبطاقة، وكيلو أرز للبطاقة الأقل من 4 أفراد.

وتحصل البطاقة المتضمنة 4 أفراد فأكثر على 2 كيلو أرز، وذلك اختياري من دون إجبار للمواطن على صرف سلع بعينها، إذ إنه في حالة رغبة المواطن استبدالها من باقي سلع المنظومة يمكنه ذلك.

وتطرح وزارة التموين، 32 سلعة ضمن قائمة المنظومة التموينية، تتضمن السلع الأساسية "كالزيت والسكر والأرز والمكرونة"، بالإضافة إلى سلع أخرى متنوعة، مثل الألبان الجافة، الجبن، الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المربى، وكذلك العدس والفول.



