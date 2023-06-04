طاهر أبو زيد يطرح حلولا لإنهاء أزمة الزمالك

أكد طاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق، أن حل أزمة الزمالك هو تكاتف وتضامن جميع المسئولين بالنادي.

وقال طاهر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "حل أزمة الزمالك هو تكاتف وتضامن جميع المسئولين بتفكير جماعي وليس فردي، يجب التفاني في خدمة ناديهم لإن المواقف الصعبة تبين حجم العطاء".

وأكمل: "يجب أن تتضافر جهود كل أبناء النادي حتى من هم خارج السلطة، الزمالك يحتاج كل أبناءه لحل الأزمة بدون حسابات وبدون تعقيدات".

وأتم: "من يملك القيادة يقود ومن يملك المال ينفق على النادي، لا توجد حلول أخرى".

أبو زيد: لا أتابع الدوري المصري

أكد طاهر أبو زيد نجم الأهلي ومصر الأسبق، أنه لا يتابع الكرة المصرية بشكل جيد في الوقت الحالي.

وقال طاهر أبوزيد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه في المواجهات الكبرى التي يخوضها الأهلي يتابع الفريق ويكون في كامل تركيزه ويشعر بالقلق عليه، لكن في الدوري لا يتابع بشكل دائم.

ولفت إلى أنه لا يفكر حاليًا في مسألة خوض انتخابات الأهلي أو اتحاد الكرة مطلقًا، متمنيًا التوفيق للرياضة المصرية والنادي الأهلي في كل الخطوات.