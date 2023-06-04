طاهر أبوزيد: أشرف صبحي إضافة للرياضة المصرية

أشاد طاهر أبوزيد نجم النادي الأهلي السابق، بالدور الذي يقوم به أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أنه إضافة للرياضة المصرية.

وقال طاهر أبوزيد خلال تصريحات تليفزيونية “ الوزير الحالي أشرف صبحي يبذل كامل جهده لتطوير الرياضة المصرية، أراه شخصا منظما للغاية ويحاول تسيير الحركة بشكل عام، يتابع الانشاءات وينجز فيها ومهموم بالشأن الرياضي واهتمامه ببعض الأمور مثل تراجع أحد رؤوساء الأندية عن الاستقالة ليس ضمن اختصاصاته لكنه يدل على أنه مهتم بالرياضة والفرق الرياضية وشؤونها ”.

وأضاف نجم الأهلي السابق “ هو شخص ناجح لحد بعيد وذكي جدا ويبعد عن المشاكل المعقدة وهو إضافة للكرة المصرية.رجل ناجح جدا ويعمل في هدوء وأتمنى له التوفيق ".

مصطفى شوبير نسخة مكررة من والده

وانتقل طاهر أبوزيد خلال حديثه إلى الحارس مصطفى شوبير حيث أكد أنه نسخة مكررة من والده أحمد شوبير.

وأضاف طاهر أبوزيد “اتمنى التوفيق لمصطفى شوبير، هو نسخة مكررة من والده، في الجدية والتفاني بالعمل والجراءة، لا تشعر بأنه لم يلعب هذا الموسم ”.

وأتم تصريحاته “ غير قلق من مباراة الغد لأن الأهلي سيهاجم وتعرض مرمى مصطفى شوبير في أوقات كثيرة أمر مستبعد، لكن ذلك غير مبرر بأن لا يكون في تركيزه، أنا مطمئن من مستواه الحالي”.

يستقبل استاد القاهرة الدولي مباراة من العيار الثقيل بين الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يبحث عن الثأر واستعادة لقب أفريقيا بعد الخسارة في النسخة الماضية أمام الوداد في المغرب بهدفين من دون رد، في المقابل يبحث الوداد عن تأكيد تفوقه وزعاته لأفريقيا للمرة الثانية على التوالي حال تتويجه بالأميرة السمراء.

وصل الأهلي إلى نهائي أفريقيا على حساب الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.