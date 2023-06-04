العثور على جثة شاب بالعجوزة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة أحد الأشخاص في العجوزة، كما تكثف الأجهزة الأمنية من إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وكانت البداية ورود بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، في العجوزة.

وقامت قوة أمنية بالتوجه إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص لا توجد به أية إصابات ظاهرية، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية.

سقوط شاب بمصعد بالشيخ زايد:

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ولقى شخص مصرعه، إثر سقوطه من مصعد عقار في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، تم نقل الجثمان إلي المستشفى وتوالت النيابة العامة التحقيق.

وبتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بسقوط مصعد عقار بمدينة الشيخ زايد، وانتقل رجال المباحث والحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين سقوط كابينة مصعد، ما أسفر عن مصرع شخص.

وقد تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، وتحرر المحضر الازم بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

طفل المرج:

وأقدم شاب أن يتخلى عن إنسانيته ليصبح ذئبًا بشريًا، وأقدم على افترس طفولة ولد في العقد الأول من عمره، وذلك أعلى سطح عقار، بمنطقة المرج، واستكمل المتهم بالتمثيل بجثه الطفل، وصبَّ عليه خرسانة لإخفاء الجثة.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب نجله "مروان، 10 سنوات"، عن المنزل بدائرة القسم، والعثور عليه أعلى سطح عقار جاره أسفل خرسانة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل أعلى سطح عقار به إصابات عدة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقد استمع فريق من المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وتبين من إجراء التحريات أن جار المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة، وأنه استدرج الضحية لسطح عقاره وقام بالتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

واستكملت التحريات أن المتهم عقب قتل الطفل قام بالتمثيل بالجثة بالصب عليها خرسانة لإخفاء الجثة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.