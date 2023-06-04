للأسبوع الـ 22.. احتجاجات في إسرائيل ضد إصلاح القضاء

تجمع عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، للاحتجاج على خطط الحكومة لتغيير الطريقة التي يعمل بها النظام القضائي، في واحدة من أخطر الأزمات الداخلية في تاريخ حكومة الاحتلال.

وتظاهر عشرات الآلاف ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الثاني والعشرين على التوالي، وسط اتهامات المعارضة الإسرائيلية للحكومة بمحاولة القضاء على الديمقراطية وتجير القضاء لصالحها.

وشارك الآلاف في التظاهرة المركزية في شارع “كابلان” بتل أبيب ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء الرامية إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا.

كما أغلق المتظاهرون شارع “أيالون” من كلا الاتجاهين أمام حركة السير، وذلك في عودة لتصعيد الاحتجاجات في أسبوعها الـ22 على التوالي.

وعززت الشرطة الإسرائيلية من تواجدها في الشوارع الرئيسية في مناطق التظاهرات ونصبت الحواجز خاصة في تل ابيب وحيفا.

كما شارك عشرات الآلاف في التظاهرات التي شهدتها مدن وبلدات إسرائيلية عدة، من بينها حيفا وكفار سابا وكريات شمونة وبئر السبع والخضيرة، يسارية، روحوفوت، رمات غان، رمات هشارون، أور عكيفا وغيرها.

وقال منظمو الاحتجاجات في تل أبيب إن “كل من استمع لمندوبي نتنياهو، ليفين وأمسالم، يعلم أن الحكومة الإسرائيلية تسعى جاهدة إلى الديكتاتورية، حتى إن ليفين يقول إنه لا ينوي التئام لجنة اختيار القضاة”.

سنوقف الديكتاتورية

وأضاف منظموا أن “الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقف خطتهم لتدمير الجيش والاقتصاد والعلاقات بين إسرائيل والعالم هم المتظاهرون الذين يخرجون كل أسبوع”، مشددين على أنه سنوقف الديكتاتورية.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها شعارات من ضمنها: “نتنياهو، سموتريتش، بن غفير، تهديد للسلام في العالم”، و”حان وقت إسقاط الديكتاتور” و”حكومة العار” في إشارة لحكومة نتنياهو.

وأمس الجمعة، وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين بعد مظاهرة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخاص في كيساريا.

وألقي القبض على العديد من المتظاهرين، بمن فيهم أحد كبار منظمي الاحتجاجات.

واتهم معارضو الإصلاح القضائي الشرطة بالمضايقة.

ويريد ائتلاف نتنياهو الديني اليميني الحد من نفوذ المحكمة الوطنية العليا من خلال إعادة تشكيل القضاء متهما المحاكم بالتدخل المفرط في القرارات السياسية.

ومع ذلك، يرى النقاد أن الإصلاحات تعرض الفصل بين السلطات للخطر وتضر بالديمقراطية في إسرائيل.

وتنظم احتجاجات ضد الإصلاحات منذ شهور. وتم تجميد خطط الحكومة في البداية في مارس بعد انتقادات قوية في إسرائيل والخارج.

ومع ذلك، فشلت محاولات الرئيس اسحاق هرتسوج للتوسط بين الحكومة والمعارضة وإيجاد حل وسط حتى الآن.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.

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