منحة ناصر: "كيفية دمج ذوي القدرات والهمم فى مؤسسات العمل"

عقدت وزارة الشباب والرياضة، جلسة حوارية تحت عنوان "البدائل الاقتصادية للجنوب العالمي"، خلال فعاليات النسخة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بحضور السفير دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة لدى مصر، والدكتور صموئيل إغبا، الباحث في مركز الوساطة في أفريقيا بجامعة بريتوريا، وجوليانا سيليدونيو ديجاني، المدير العام للمفوضية الأوروبية للشراكة الدولية، وأدار الجلسة رافيلو بريجو، ولفيف من قيادات الوزارة.

أعرب السفير دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة لدى مصر، عن سعادته بالتواجد في هذه المنحة المهمة وسط مجموعة متميزة من القيادات الشبابية المشاركة من مختلف دول العالم في الدفعة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية، واستعرض خلال حديثه في تلك الجلسة الحوارية التجربة الاقتصادية السنغافورية الرائدة بالإضافة إلى تناول البدائل الاقتصادية للجنوب العالمي.

وأكد الدكتور صموئيل إغبا، الباحث في مركز الوساطة في أفريقيا بجامعة بريتوريا، على أنه من دواعي سروره وفخره أن يكون في تلك الجلسة المهمة من منحة ناصر للقيادة الدولية، لافتًا في حديثه إلى البدائل الاقتصادية للجنوب العالمي.

ومن ناحيتها عبرت جوليانا سيليدونيو ديجاني، المدير العام للمفوضية الأوروبية للشراكة الدولية، عن سعادتها بالتواجد وسط القيادات الشبابية المشاركة في النسخة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية، وعن شكرها لوزارة الشباب والرياضة علي تنظيم هذه المنحة المهمة، وتطرقت في حديثها إلى ضرورة البحث عن بدائل اقتصادية جديدة في الجنوب العالمي.

الاستفسارات والمداخلات:

ووجهت القيادات الشبابية المشاركة في النسخة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية عددًا من الأسئلة والاستفسارات والمداخلات بعد انتهاء المتحدثين من كلماتهم في الجلسة المنعقدة، ثم التقط المشاركون بمنحة ناصر للقيادة الدولية صورًا تذكارية وسط تفاعل وحفاوة بالغة وسعادة من قبل الجميع بهذه الجلسة المتميزة والمعلومات المهمة التى حصلوا عليها.

وعلى هامش الجلسة أقيمت ورشة عمل حول كيفية دمج ذوي القدرات والهمم فى مؤسسات العمل، وما هى التحديات التى يواجهها الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات العمل فى بلادنا المختلفة، وما هو دور الحكومات ودور المجتمع المدنى ودور مؤسسات العمل نفسها فى هذا الدمج، وعرض المشاركون توصيات تتبناها منحة ناصر للقيادة الدولية.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة من خلال منحة ناصر للقيادة الدولية على إعلاء صوت القارة الأفريقية عالميًا، إذ انطلقت منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الأولى في يونيو ٢٠١٩ كمنحة (أفريقية أفريقية) بمشاركة قيادات شابة من نحو ٢٨ دولة أفريقية تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ووصل الامتداد القاري والدولي لمنحة ناصر وصل إلى نحو ٩٣ دولة حول العالم، ونصيب القارة الأفريقية منها نحو ٤٩ دولة.