تركيا.. أردوغان يُعلن عن التشكيلة الوزارية الجديدة

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، عن التشكيلة الوزارية الجديدة بعد أن أدى اليمين الدستورية رئيسًا لتركيا لولاية ثالثة من خمس سنوات، وسط تفاقم المشكلات الاقتصادية في هذا البلد.

وعين أردوغان، جودت يلماز، نائبًا لرئيس الجمهورية، وسط تغييرات لوزارء الحقائب سيادية بينها الدفاع والداخلية والخارجية، فيما حافظ وزيرا الصحة والسياحة على منصبيهما.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن أردوغان عين رئيس جهاز الاستخبارات التركية، هاكان فيدان، وزيرًا للخارجية، ومحمد أوز حسكي، وزيرًا للبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، وألب أرسلان بيرقدار، وزيرًا للطاقة والموارد الطبيعية، ووالي إسطنبول، علي يرلي قايا، وزيرًا للداخلية.

كما عين أردوغان يوسف تكين، وزيرًا للتربية الوطنية، وقائد أركان الجيش، يشار غولار، وزيرًا للدفاع، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، محمد شيمشك، وزيرًا للخزانة والمالية، ومحمد فاتح قجر، وزيرًا للصناعة والتكنولوجيا، وإبراهيم يومقلي، وزيرًا للزراعة والغابات.

كذلك، عين الرئيس التركي عمر بولات، وزيرًا للتجارة، وعبدالقادر أورلا أوغلو، وزيرًا للنقل والبنى التحتية، وعثمان أشقين باك، وزيرًا للشباب والرياضة.

فيما حافظ وزيرا الصحة فخر الدين قوجة، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي على منصبيهما في التشكيلة الجديدة للحكومة.

فترة رئاسية جديدة:

وأدى أردوغان اليمين لفترة رئاسية جديدة بعد فوزه في الانتخابات الأسبوع الماضي، ليدخل حكمه عقدًا ثالثًا.

وقال أردوغان في مراسم بالبرلمان في أنقرة بُثت على الهواء مباشرة: "أنا كرئيس، أقسم بشرف ونزاهة أمام الأمة التركية العظيمة وتاريخها أن أحافظ على وجود الدولة واستقلالها".

وتسلم أردوغان تفويضه الرئاسي من رئيس البرلمان المؤقت قبل أداء اليمين.

حصل أردوغان، أطول زعماء تركيا بقاء في السلطة، على 52.2 بالمئة من الأصوات في جولة الإعادة في 28 مايو.

وحصل تحالف أردوغان على 323 مقعدًا، فيما حاز تحالف المعارضة على 212، توزعت وفق الآتي: العدالة والتنمية 268 مقعدًا، والرفاه مجددًا 5، الحركة القومية 50، اليسار الأخضر 61، العمال التركي 4، الشعب الجمهوري 169، والخير 43.

وجاءت النتيجة على عكس توقعات معظم استطلاعات الرأي، وحقق الفوز على الرغم من أزمة غلاء المعيشة، التي كان يعتقد أنها أضعفت فرصه.

وتعهد الرئيس التركي أردوغان على العمل بكل عزيمة من أجل تنفيذ رؤية قرن تركيا خلال ولايته الجديدة.

جاء ذلك خلال تدوينه رسالة في الدفتر الخاص بضريح مؤسسة الجمهورية التركية الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك، أثناء زيارته للضريح عقب أدائه للقسم الدستوري بالبرلمان.

وقال أردوغان: "نؤمن بأن الانتخابات الأخيرة فتحت أمام شعبنا أبواب مرحلة جديدة".

وأردف: "بصفتي الرئيس الـ 12 للجمهورية، سأواصل الدفاع عن الأخوة الأبدية لأبناء شعبنا، والعمل على نمو بلادنا والنهوض بدولتنا".

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