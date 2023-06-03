وكيل صحة الشرقية يتفقد مخيم الإيواء بإستاد الزقازيق

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم السبت، جولة تفقدية استهدفت مخيم الإيواء، والعيادات التخصصية، والتي تشمل عيادة الفرز، والتصنيف، والعيادة الطبية، وعيادة العزل للرجال، وعيادة العزل للسيدات، والصيدلية، بإستاد الزقازيق الرياضي.

يأتي ذلك ضمن خطة التدريب العملي المستمر "المناورة صقر ١١٧" لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة، وإغاثة المتضررين نتيجة ذلك، والذين يتم إيوائهم أو نقلهم للمخيم.

يُشرف على المخيم الدفاع الشعبي والعسكري والمستشار العسكري بمحافظة الشرقية، وقام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بمناقشة الخطة الموضوعة وجاهزية الفرق لمجابهة أي أحداث طارئة، ومدى الإمكانيات المتاحة في التعامل مع الأزمة، كما تابع التجهيزات الطبية للعيادات، موجهاً ببعض الملاحظات لتنظيم العيادات وأماكن الكشف الطبي بها، وأماكن وضع وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية، وخطوط السير لحالات العزل داخل المخيم.

وأكد الدكتور هشام مسعود، إستمرار المناورات ونماذج المحاكاة والتدريب العملي خلال الفترة القادمة لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة، للتأكد من جاهزية جميع الفرق الطبية، وإستعداداتها للتعامل مع أي حدث طارئ.

وذكر وكيل وزارة الصحة، أن هذه التدريبات تأتي لقياس مدى قدرة الأجهزة المعنية والمنوط بها مجابهة الأزمات والكوارث وكيفية التعامل معها في المواقف الطارئة، من خلال تقديم بيان عملي يوضح التعامل مع الأزمة، والإجراءات التي تم إتخاذها للحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى صقل مهارات الفرق الطبية والمستشفيات في رفع درجات الإستعداد القصوى للعناصر التابعة لها، هذا بجانب التنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة أي أزمات أو كوارث محتملة، والخروج منها بأقل الخسائر.