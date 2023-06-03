غدًا.. مد العمل ساعة بالخط الثالث للمترو استعدادا لمباراة الأهلي والوداد

أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، تجهيزات الخط الأخضر لمباراة الأهلي والوداد المغربي غدا الأحد الساعة الـ10 مساءً، مشددة على أنها ستقلل الفرق بين كل قطارين لخمس دقائق ونصف.

مباراة الأهلي والوداد غدًا الأحد

وكشفت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، عن مد العمل الخط الثالث لساعة زيادة بعد منتصف الليل حتى الواحدة صباحًا للوصول أسرع لجماهير النادي الأهلي وسهولة الانتقال.

ونوهت الشركة بأن محطات المترو للخط الثالث ستعمل حتى الواحدة صباحا بعد منتصف الليل، علما بأن المباراة ستقام الساعة 10 مساء، ونبهت على مشجعى الدرجة الثالثة النزول فى محطة أرض المعارض، وعلى مشجعى الدرجة الثانية النزول فى محطة الاستاد، لتنظيم وتسهيل دخول المشجعين.

الأهلي يختتم مرانه الختامي استعدادًا لمباراة الوداد

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الختامي استعدادًا لمباراة الأهلي والوداد المغربي، التي تقام في التاسعة مساء غد على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي والوداد غدًا

وأدى الفريق مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم على استاد القاهرة، بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة.

خاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية.

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة، للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

مران الأهلي

وعقد عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، وحضره الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والطاقم الإداري، في حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي وحكم ومراقب المباراة ومندوبي نادي الوداد.



قائمة الأهلي لمباراة الوداد في دوري أبطال إفريقيا غدا الأحد

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، ياسر إبراهيم، محمد هاني، خالد عبدالفتاح.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية، عمرو السولية.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، احمد قندوسي، أحمد عبدالقادر، محمد مجدي أفشة، محمود عبدالمنعم كهربا، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

المستبعدون: محمد الشناوي، رامي ربيعة، برونو سافيو، أيمن أشرف، محمد الضاوي كريستو، شادي حسين، أكرم توفيق، كريم فؤاد، رأفت خليل، محمد فخري، أحمد نبيل كوكا، محمد أشرف، مصطفى مخلوف، كريم الدبيس.