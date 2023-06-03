مايكروسوفت تنهي تطبيق Cortana المستقل لنظام التشغيل Windows

على ما يبدو، يشير إدخال Windows Copilot إلى نهاية Cortana على نظام تشغيل سطح مكتب مايكروسوفت Microsoft. في مستند دعم جديد رصده Windows Central لأول مرة، أعلن عملاق التكنولوجيا أنه سيتوقف عن دعم تطبيق Cortana المستقل لنظام التشغيل Windows في أواخر عام 2023.

أطلقت Microsoft Cortana كمساعد صوتي لأجهزة Windows المحمولة في عام 2014. كان من المفترض أن أن يكون رد الشركة على Siri من Apple، بل إنه يسبق أليكسا من أمازون، لكنه لم يحقق أبدًا مستوى تقديرهم وشعبيتهم.

على مدار العام، قلصت مايكروسوفت Microsoft خططها للمساعد الصوتي حتى أوقفت تطبيقات Android و iOS في عام 2021. حتى أن الشركة أزالته من أجهزة الشركات المصنعة الشريكة، مثل مكبرات الصوت الذكية. بالنسبة لنظام التشغيل Windows، على وجه الخصوص، غيرت Microsoft حالتها كمساعد رقمي مخبوز وأدخلته في تطبيق خاص بها لأجهزة الكمبيوتر. هذا هو التطبيق الذي نودعه بحلول نهاية العام.

في إعلانها، أشارت مايكروسوفت Microsoft إلى أنه سيظل بإمكان المستخدمين الوصول إلى ميزات الإنتاجية القوية في Windows و Edge، والتي زادت من قدرات الذكاء الاصطناعي.

لقد ذكرت على وجه التحديد Bing الجديد الذي يتم تشغيله الآن بواسطة تقنية GPT-4 الخاصة بـ OpenAI. قدمت Microsoft أداة Microsoft 365 Copilot التي يمكنها إنشاء محتوى داخل تطبيقات Office مع مطالبات تستند إلى النص في مارس.

ثم في أواخر شهر مايو، كشفت الشركة في مؤتمر مطوري Build أنها تجعل الذكاء الاصطناعي جزءًا متكاملاً بعمق من Windows 11 من خلال وضع أداة Copilot في الشريط الجانبي للمنصة.

يمكن للمستخدمين أن يطلبوا منه أداء المهام داخل نظام التشغيل، مثل تغيير خلفية الكمبيوتر، أو حتى تحرير الصور وتلخيص المستندات، دون الحاجة إلى تشغيل التطبيقات أو البحث عن إعدادات معينة.

على الأرجح، عدد قليل جدًا من الأشخاص سيفقدون Cortana. يمكن لأولئك الذين يستخدمون المساعد الانتقال إلى استخدام Copilot، والذي سيكون متاحًا كإصدار معاينة لنظام التشغيل Windows 11 بدءًا من هذا الشهر.