فريق طبي ينجح في إجراء قسطرة لطفل حديث الولادة بطنطا

قسطرة ناجحة لطفل حديث الولادة بطنطا

نجح فريق طبي بمستشفى طنطا التعليمى العالمى، فى إجراء قسطرة عاجلة طوارىء لتوسيع ضيق شديد بالصمام الاورطى ثنائى الشرفات لطفل حديث الولادة عمره 20 يوما، كان يعانى من ضعف شديد بعضلة القلب وارتفاع بضغط الشريان الرئوي نتيجة ضيق شديد بالصمام الاورطى.

وأشاد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بدقة ومهارة الفريق الطبي من أقسام القلب، وجراحة الأطفال، والتخدير والعناية المركزة الجراحية، والأطفال، وفريق التمريض، فى اجراء القسطرة التى استغرقت ساعتين، موضحاً أن ذلك يأتى نتاج التجهيزات الطبية المتميزة بمستشفيات جامعة طنطا التي تضاهى المستشفيات العالمية، ويعكس جودة الأداء بالمستشفي التعليمى العالمي بالجامعة.

وأضاف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن إجراء قسطرة عاجلة طوارىء لتوسيع ضيق شديد بالصمام الاورطى ثنائى الشرفات تعد من التدخلات الطبية النادرة خاصة فى ظل صغر سن الطفل حديث الولادة، موضحاً أنه على الفور تم تشكيل فريق طبي من العديد من التخصصات، لاجراء القسطرة التى انتهت بنجاح، واستقرت حالة الطفل، مشيراً الى أن الفريق الطبي ضم من قسم القلب الدكتورة رغده الشيخ، و الدكتورة دينا عبد السلام، والدكتورة علياء شعبان ، والدكتورة نوران مصطفى، ومن قسم جراحة الأطفال الدكتور احمد الشرابى، والدكتور احمد محسن، والدكتور عمر قاسم، والدكتور احمد والى، ومن قسم التخدير الدكتور هديل الصغير والطبيبة ماريان رضا، والطبيب احمد الدمرداش، والطبيبة حنان السقا، والطبيب محمد خضير، ومن قسم الاطفال، الدكتورة روان الديب، والطبيبة باسمه احمد، وفريق التمريض محمد ناصف خضره السيد، واحمد الشيخ فنى.