الأولمبية تهنىء اتحاد الخماسي بذهبية مهند شعبان بكأس العالم بتركيا

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان بعد تحقيق مهند شعبان الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث المقامة حاليا في تركيا

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعب مهند شعبان على الميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم بتركيا والتأهل لأولمبياد باريس 2024 ومواصلة تحقيق النتائج المميزة في بطولات العالم خلال الفترة الحالية والتي تأتي ضمن سلسلة من النتائج والبطولات المميزة التي يحققها اتحاد الخماسي الحديث في الفترة الحالية والتي تؤكد أن هناك خطة عمل ناجحة يتم تنفيذها والتي لها العديد من الأثار الإيجابية في النتائج التي تتحقق خلال الفترة الحالية وإستمرار رفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية في ظل القيادة والرعاية الحكيمة من الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام ودعم غير مسبوق والذي كان له العديد من الأثار الإيجابيه في تحقيق العديد من النتائج والانجازات في الفترة الحالية.

مهند شعبان وهايدي عادل يتصدران منافسات السلاح في نهائي كأس العالم للخماسي





واستطاع بطلا مصر مهند شعبان وهايدي عادل تصدر منافسات السلاح الترتيبية حيث احتل مهند شعبان المركز الأول في نصف النهائي الأول برصيد 250 نقطة، فيما حقق محمد الجندي 195 نقطة في نفس المجموعة، وفي نصف النهائي الثاني حقق معتز وائل 175 نقطة.

وفي منافسات السيدات احتلت هايدي عادل مرسي المركز الأول في نصف النهائي الثاني برصيد 245 نقطة، فيما حققت ملك اسماعيل 215 نقطة في نفس المجموعة، وفي المجموعة الأولى حققت سلمى عبد المقصود 230 نقطة.

ويخوض المنتخب المصري نهائي كأس العالم للخماسي الحديث بالستة لاعبين الذين تأهلوا من التصنيف النهائي لمراحل كأس العالم بوقوعهم ضمن أفضل 36 لاعبًا في تصنيف كأس العالم وهم: مهند شعبان، ومحمد الجندي و معتز وائل، فيما أعلن أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو عن انسحابه من البطولة بسبب الإصابة.

وضمت قائمة السيدات هايدي عادل القائمة ومعها ملك اسماعيل وسلمي أيمن.

كما يخوض الثنائي أميرة قنديل وإسلام حامد منافسات التتابع المختلط.

وضمت قائمة اللاعبين المتأهلين لنهائي كأس العالم بانقرة 72 لاعبًا ولاعبة بينهم 6 لاعبين مصريين سيتنافسون على أولي بطاقات التأهل لدورة الالعاب الأولمبية القادمة.

12 منتخب في نهائي كأس العالم لخماسي بتركيا

وعلي مستوي الفرق حسم 12 منتخبًا تأهلهم لنهائي كأس العالم بانقرة حيث تأهل كل من: المكسيك برصيد 165 نقطة وبريطانيا برصيد 159 نقطة وفرنسا برصيد 148 نقطة وكوريا برصيد 148 والمانيا برصيد 138 نقطة ومصر برصيد 125 نقطة والصين برصيد 123 نقطة وبولندا برصيد 84 نقطة وتركيا البلد المضيف برصيد 60 نقطة والتشيك برصيد 44 نقطة والمجر برصيد 42 نقطة وكازاجستان برصيد 40 نقطة.

وأشار الاتحاد الدولي أنه علي الرغم من أن الكوري جوان يحتل صدارة التصنيف العالمي الا ان البطل المصري مهند شعبان هو الأفضل أداء خلال الجولات الأربع الماضية من كؤوس العالم التي أقيمت في القاهرة وأنقرة وبودابست وصوفيا مشيرا الي أن فرص شعبان كبيرة فى الحصول على المركز الأول في الترتيب بفضية وذهبية.

وسيكون نهائي كأس العالم للخماسي محط أنظار كبيرة هذا العام حيث يكتسب ميزة إضافية وهي حجز مقعدين مباشرة لأولمبياد باريس 2024 واحد لكل من الحائزين على الميدالية الذهبية للسيدات والرجال خاصة أنها تعطي انطباع كبير عن المرشحين لحصد ميداليات أولمبية.