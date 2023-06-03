السبت 03 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يهنئ مهند شعبان لاعب الخماسي الحديث بالتأهل لأولمبياد باريس 2024

مهند شعبان لاعب
مهند شعبان لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بمناسبة تأهل مهند شعبان لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث، إلى أولمبياد باريس 2024 بعدما توج بذهبية بطولة نهائي كأس العالم بتركيا.

وجاء تتويج مهند بالميدالية الذهبية عقب احتلاله المركز الأول برصيد 1490 نقطة، في منافسات نهائي كأس العالم، المقامة حاليا في أنقرة عاصمة تركيا، خلال الفترة من 31 مايو الماضي وحتى 4 يونيو الجاري.

وأعرب أشرف صبحي عن سعادته بتأهل اللاعب مهند شعبان إلي أولمبياد باريس، مثنيا على الأداء المتميز الذي يؤديه أبطال مصر من الخماسي الحديث ومنافستهم في البطولات والمحافل الدولية.

وأكد ثقته في أن أبطال مصر من الخماسي الحديث وباقي أبطال في مختلف الألعاب، على تأهلهم لباريس وتحقيق ميداليات، وذلك لرفع علم مصر في المحافل  الدولية ، والتي تعتبر حلم لجميع الرياضيين.

وأضاف أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تقديم كل سبل الدعم لابنائها من الرياضيين، من أجل ارتقاء مستواهم والفوز بميدالية أولمبية.

ويعد مهند شعبان ثالث لاعب يتأهل لباريس بعد اللاعب عزمي محيلبة بطل الرماية واللاعب مروان القماش بطل السباحة.

مواد متعلقة

فعاليات وأنشطة مراكز شباب أسيوط.. بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي

الشباب والرياضة تنظم ندوات "الإرهاب الفكري وأثره على الأمن القومي"

الشباب تنظم فعاليات "بالرياضة هختار صحتي.. لا للتدخين"

المشاركون بمنحة ناصر يناقشون الثورة التكنولوجية وسياسات تمكين الشباب

الشباب والرياضة تواصل فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" في السويس

صبحي: لدينا بنية رياضية جاهزة لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية

سفيرا إندونسيا وصربيا يشيدان بجودة منتجات معرض أندية الفتاة والمرأة

"دبلوماسية الشباب والإعلام" بورش عمل منحة ناصر للقيادة الدولية
الجريدة الورقية