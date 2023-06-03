استاد القاهرة يكشف استعداداته لمبارة الأهلي والواداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

علق وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، على استعدادات الاستاد لمباراة الأهلي ونادي الوداد المغربي في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، قائلا: " مستعدون من الأن بالنسبة لاستقبال الجماهير والسعة التي سوف تحضر غدا حوالي 50 الف مشجع أما السعة الكاملة للاستاد حوالي 72 الف مشجع.

نتمنى أن يكون الاستاد مملوء عن آخره

وأضاف رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "سيد علي" ببرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم السبت : نتمنى أن يكون الاستاد مملوء عن آخره والتعليمات للجماهير أن يلتزموا بكل تعليمات شركة تذكرتي والشركة قامت بعمل توضيحات في ظهر التذاكر وكل تذكةر محدد مكان دخولها للتسهيل ومنع التكدس والازدحام بين الجماهير.

وأوضح أن استاد القاهرة سوف يفتح أبوابه غدا لجمهور النادي الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي في تمام الساعة 2 ظهرا.

مداخل مدرجات الثالثة يمين والثالثة شمال

وأشار إلى أن الدرجة الثالثة شمال مدخلها من طريق صلاح سالم والدرجة الثالثة يمين من طريق الأوتوستراد وكل مشجع قادم يعلم خط سيره وذلك سوف يسهل المهمة بشكل كبير، متابعا نحن هيئة خدمية وفي 2019 صدر قرار أننا هيئة اقتصادية ونقوم بالصرف على انفسنا وتحقيق الاكتفاء الذاتي وبالفعل منذ سنتين والأمور تسير بشكل جيد في ستاد القاهرة وحققنا أرباح جيدة جدا وبدأنا في عمل مشاريع استثمارية نحقق منها ارباح للصرف على الاستاد.

أعلن السويسري مارسيل كولر قائمة فريق الأهلي لمباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والوداد على ملعب استاد القاهرة يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي أعلن حصوله على الموافقات الأمنية لحضور 50 ألف متفرج للقاء الفريقأمام الوداد في نهائئي دوري أبطال أفريفيا بعد أن سبق للأمن الموافقة على 20 ألف فقط ولكن تم الاتفاق بين وزيري الداخلية والرياضة على زيادة العهدد إلى 50 ألف متفرج

وضمت قائمة الأهلي في حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء لتعويض غياب محمد الشناوي عن حراس المرمى بسبب عدم الجاهزية.

قائمة الأهلي لمباراة الوداد في دوري أبطال إفريقيا غدا الأحد

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، ياسر إبراهيم، محمد هاني، خالد عبدالفتاح.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية، عمرو السولية.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، احمد قندوسي، أحمد عبدالقادر، محمد مجدي أفشة، محمود عبدالمنعم كهربا، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

المستبعدون: محمد الشناوي، رامي ربيعة، برونو سافيو، أيمن أشرف، محمد الضاوي كريستو، شادي حسين، أكرم توفيق، كريم فؤاد، رأفت خليل، محمد فخري، أحمد نبيل كوكا، محمد أشرف، مصطفى مخلوف، كريم الدبيس.